Kiki Naumoff: «Soria cambió mi vida»

Vino a Soria para cumplir un sueño y se despertó en una pesadilla. Christopher ‘Kiki’ Naumoff (Sidney, Australia, 29 de junio de 1995) hace dos años que volvió a nacer en la capital del Duero. Una semana después de ser presentado como nuevo jugador del Numancia para la temporada 2016-2017 proveniente del Sydney FC, equipo de la Primera división australiana, el cuerpo médico del club le detectó un grave problema cardiaco que supuso su retirada como jugador profesional a los 21 años. Después de una corta pero intensa trayectoria, esta cardiopatía hipertrófica desaconseja que pase de las 160 pulsaciones, pero ello no puede con sus ganas de fútbol. Enfrascado en convertirse en un gran entrenador, el australiano aprovechó un viaje a Londres en el que estuvo aprendiendo del cuerpo técnico del Arsenal femenino, cuyo entrenador, Joe Montemurro, es australiano, para volar a Madrid y viajar a Soria. Ayer estuvo en el entrenamiento matutino del equipo y atendió a Heraldo Diario de Soria en inglés, aunque se propone mejorar el español en el futuro, y hoy disfrutará en la grada del partido de un equipo que lleva, precisamente, en su corazón.

Pregunta.- ¿Qué te trae de nuevo a Soria?

Respuesta.- He vuelto a Soria después de dos años, cuando vine para firmar por el Numancia. Fue un tiempo difícil, pero estoy aquí otra vez para llevarme mejores recuerdos que la última vez y también para ver el partido de este fin de semana.

P.- ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en el Numancia?

R.- Para mí Soria y el Numancia son muy especiales. Y creo que lo serán para el resto de mi vida. Está claro que Soria cambió mi vida. Aquí me enteré de que no podía jugar al fútbol nunca más. Es un lugar muy especial para mí.

P.- Has seguido y sigues la trayectoria del Numancia. ¿Qué te dicen en casa cuando te pones un partido allí a las cuatro de la madrugada?

R.- No hay problema (risas). Me pongo con mi ordenador en mi habitación a ver el partido y mi padre y especialmente mi hermano también están muy involucrados. Para ellos fue un momento muy importante lo que yo viví aquí. Y no te voy a negar que no es fácil levantarse tan pronto en Australia, pero lo hago encantado.

P.- ¿Qué sentiste cuando firmaste tu primer contrato?

R.- Fue un buen momento para mí. Ten en cuenta que trabajé muy duro desde muy joven para ser futbolista. No había nada más en el mundo para mí que convertirme en futbolista profesional. No quería hacer otra cosa. Así que cuando finalmente lo conseguí, en Australia, fue un gran momento, un logro para mí.

P.- ¿Y qué sentiste cuanto te dijeron que no ibas a poder seguir jugando al fútbol?

R.- Fue un momento muy difícil de explicar con palabras. Tuve suerte de tener a mi familia conmigo cuando me lo dijeron. Mi familia estaba aquí, vino desde Sidney. Además el club me apoyó mucho. El Numancia hizo más fácil que pudieran venir aquí. Por supuesto, años después, todavía hoy incluso, es difícil recordar aquello. Sin embargo, tuve suerte de haber venido al Numancia.

P.- ¿Qué suponía entonces para ti firmar con un equipo español?

R.- Conseguir un contrato en un equipo español o europeo es algo muy inusual para los futbolistas australianos. Sin embargo, lo viví de una forma muy serena. Ya había jugado más de 60 partidos en la liga profesional de Australia y creo que merecía la oportunidad de firmar un contrato en España o Europa. Fue un gran momento en mi trayectoria.

P.- ¿Y a qué te dedicas ahora?

R.- No puedo vivir sin fútbol. Estoy preparándome para ser entrenador. Estoy haciendo mis pruebas preparatorias en Australia. Después, en unos años, me gustaría venir a Europa para conseguir los títulos de entrenador aquí también. Ahora soy el entrenador de un equipo de un colegio de Sidney. Además tengo mi propio negocio, Kik Football, que es algo parecido, a una academia de fútbol. De momento va bastante bien.

P.- ¿Cómo es tu día a día con tu problema de corazón?

R.- No está mal. Podría ser peor. Es obvio que no puedo hacer cosas como jugar al fútbol y menos a un nivel alto. Pero sí puedo sacar rendimiento a mi actividad, a mi trayectoria futbolística, aunque tengo que mantenerme en unos niveles (de esfuerzo) que no pongan en riesgo mi salud. En todo lo demás, en mi vida cotidiana, no hay ningún problema.

P.- ¿Se te ha pasado por la cabeza volver dentro de unos años a Soria como entrenador?

R.- De momento estoy en Australia y es evidente que tengo que mejorar mi español. Pero estas cosas van rápido. Y nunca se sabe.