La llave de la promoción está en La Romareda

El numantinismo centrará sus miradas el próximo domingo en Sevilla ya que sólo vale sumar los tres puntos ante el filial hispalense para seguir con vida en la carrera hacia la promoción de ascenso. Pero para llegar a la última jornada de Liga dependiendo de sí mismo, el C.D. Numancia también estará pendiente de otros escenarios como La Romareda y el Ramón de Carranza. Una victoria del Zaragoza ante el Valladolid y un traspié del Cádiz ante el Tenerife supondría que los sorianos se jugarían el play off en Los Pajaritos ante la Cultural Leonesa, un partido que está programado para el próximo sábado 2 de junio a las 20.30 horas.

La primera obligación del Numancia para jugar la promoción es sumar los seis puntos que quedan en juego. Un paso en falso significaría enterrar para las aspiraciones rojillas. El Sevilla Atlético es el colista y lleva varias jornadas descendido, aunque hay que evitar cualquier confianza a tenor de lo ocurrido hace dos semanas en Lorca. Después llegará una Cultural Leonesa que está metida de lleno en la lucha por bajar a Segunda B y que llegará a Soria jugándose el ser o no ser en la categoría de plata.

El Numancia tiene que hacer sus deberes obligatoriamente y luego mirar a otros frentes. El enfrentamiento clave para los intereses sorianos se jugará en La Romareda entre el Zaragoza y el Valladolid. El cuadro pucelano suma dos puntos más y el Zaragoza tres, por lo que al Numancia le interesa una victoria aragonesa. Los maños ganaron los dos partidos al Numancia y aunque perdiesen no podría pasarles en la tabla la próxima jornada. Con 65 puntos el Zaragoza se quedaría por delante gracias al ‘goal average’.

Con un empate en La Romareda, Numancia y Valladolid empatarían a puntos y puesto que su ‘goal average’ particular está empatado habría que recurrir al general. En estos momentos, los pucelanos tiene +13 y los sorianos + 11, por lo que la igualada no serviría para los de Jagoba Arrasate. La victoria zaragocista también le favorece al Numancia para que los maños no estén presente en los empates múltiples.

El Numancia también llegaría a la última jornada sin depender de nadie en el caso de que el Cádiz no le gane al Tenerife en el Carranza. Los gaditanos se quedarían se quedarían con 63 ó 64 puntos por los 65 que sumarían los numantinos.

Por otro lado, si el Numancia gana sus dos partidos también jugaría el play off si el Cádiz no gana sus dos partidos contra Tenerife y Granada, si el Valladolid pierde alguno de sus dos partidos ante Zaragoza y Osasuna, si el Valladolid gana un partido y empata otro y el Numancia logra remontar la diferencia de goles que ahora es de +2 para los pucelanos, y si el Zaragoza no gana ninguno de sus dos partidos frente a Valladolid y Barça B.

El rompecabezas de los empates múltiples

El rompecabezas por el play off llegaría en el caso de que apareciesen los empates múltiples como triples, cuádruple o quíntuples empates a puntos. Si los de Arrasate ganan a Sevilla Atlético y Cultural acabarán la Liga con 68 puntos. A esa puntuación podrían llegar varios equipos a la vez y entonces el enredo sería total. Si Valladolid gana al Zaragoza y empata contra Osasuna y el Zaragoza gana al Barça B en la última jornada ambos tendrían 68 puntos. Los mismos que Oviedo y Numancia si ganan sus dos partidos. Y los mismos que el Sporting de Gijón si perdiese sus dos partidos. Cinco equipos empatarían a 68 puntos. En caso de un empate a puntos entre tres o más equipos el orden se decide en una liguilla particular en la que se tienen en cuenta sólo los encuentros disputados entre sí. Ese quíntuple empate lo lideraría el Valladolid con 16 puntos, 13 sumaría el Zaragoza, 11 el Sporting de Gijón, 9 el Numancia y 8 el Oviedo. Esta liguilla dejaría totalmente fuera al Numancia de la promoción. Los resultados son parecidos sin el Sporting y es que cualquier empate múltiple en el que se vieran inmersos Zaragoza y Numancia sería muy perjudicial para el cuadro soriano que perdió los dos duelos directos en La Romerada y en Los Pajaritos. Así, en el Zaragoza-Valladolid del domingo en Soria se suspira por un triunfo maño. Las cábalas para entrar en el play off de ascenso a Primera División están encima de la mesa de cara a una última jornada que se verá condicionada por los resultados de este fin de semana, concretamente el domingo a partir de las 20.30 horas llegará la hora de la verdad.