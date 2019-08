Terminaron los ensayos y las pruebas. Llega lo trascendente, la competición de la temporada 2019-20. Atrás quedan seis semanas de preparación en el laboratorio físico, técnico y táctico de Luis Carrión, nuevo responsable del banquillo del Numancia que inaugura frente al Alcorcón una nueva etapa en el seno del club soriano. Primer partido liguero de una cargada lista de compromisos y de semanas de exigencia competitiva que se prolongarán hasta el próximo mes de junio. Nada nuevo en la categoría para un equipo con una extensa historia de partidos a sus espaldas, de los que más de manera consecutiva entre todos sus rivales. Sí se presenta, sin embargo, la novedad de afrontar un curso desde otro librillo de estilo respecto a la anterior experiencia y con un vestuario renovado con la incorporación de nueve refuerzos, hasta la fecha. No todos estarán hoy presentes en el césped de Los Pajaritos. Varios se perderán el estreno por lesión, Admonio y Albiach, otro por sanción, Iván Calero, alguno por decisión técnica o por su reciente incorporación. Unos serán de la partida dentro de un once reconocible por la presencia de un puñado de efectivos del pasado curso, que terminó con más agonía y estridencia que tranquilidad. Un ejercicio para no olvidar y tomar nota, todo lo contrario que su precedente.

El estreno de la campaña 2019-20 toca frente al Alcorcón, conjunto que también presenta un cuadro de jugadores renovado, y que es uno de los exponentes de la categoría: un conjunto corajudo, complicado de batir y capaz de superar a cualquier rival o ceder protagonismo, por el contrario, ante cualquier otro de sus oponentes. En juego, los tres primeros puntos de una lista de 126. La temporada despega ya.