Llenazo en Los Pajaritos

El C.D. Numancia colgará entre hoy y mañana el cartel de ‘no hay billetes’ para presenciar el partido de la Copa del Rey ante el Real Madrid. El llenazo está asegurado en Los Pajaritos de cara al compromiso de los octavos de final del torneo del KO en el que los rojillos se verán las caras ante el vigente campeón del mundo y de Europa. La entidad rojilla recaudará más de 300.000 euros, en la que será la mejor taquilla desde que los numantinos militan en el fútbol profesional.

La 9.000 butacas del municipal soriano estarán ocupadas a partir de las 21.00 horas de mañana, la hora en la que el árbitro Xavier Estrada Fernández pité el inicio de un choque que a lo largo de las últimas semanas ha despertado una gran expectación en la ciudad y en la provincia. A última hora de la tarde de ayer era muy pocas las entradas que quedaban por vencer, lo que hace pensar que entre hoy y mañana se venderá todo el papel en las taquillas del campo de Los Pajaritos.

Los más de 300.000 euros que recaude el Numancia por este encuentro serán una importante inyección económica para las arcas saneadas del club. A principios del pasado mes de diciembre, el Numancia presentaba en su Junta General de Accionistas un saldo positivo en su cuenta de resultados de 850.792 euros, unos números positivos importantes que viene a consolidar el modelo de gestión que los numantinos desarrollan desde que Francisco Rubio llegara a la presidencia hace casi 25 años. El presupuesto para la temporada 2017-18 se incrementa en más de medio millón de euros, alcanzando una cifra total de 8.500.000 euros.

Será la mejor recaudación de la entidad desde que en el año 1997 diese el salto al fútbol profesional. Estos 300.000 euros contrastan claramente con los poco más de 1.000 euros que el Numancia ha recaudado en alguno de los compromisos de Liga de la presente temporada.

Sin embargo, paradójicamente la visita del Real Madrid a Soria no ha sido sinónimo de lleno en Los Pajaritos. El feudo rojillo nunca se había llenado para ver al Madrid en la Liga y en la última campaña del Numancia en Primera División se quedaban varias localidades sin vender. En aquella temporada 2008-2009 tampoco se llenaba Los Pajaritos con la visita del Barcelona o Athletic de Bilbao. Ha tenido que ser en la Copa del Rey para que el municipal esté hasta la bandera de aficionados.

Para encontrar el último lleno en Los Pajaritos hay que remontarse al 18 de mayo de 2008, fecha en la que el Numancia lograba matemáticamente su último ascenso a Primera División. Fue en la jornada 38 de Liga del curso 2007-2008 ante el Deportivo Alavés cuando se ocupaban los 9.000 localidades para ver a los rojillos en su vuelo hacia la máxima categoría del fútbol español. Un empate a cero que fue suficiente para que a falta de varias jornadas para el final de Liga el equipo entrenado por Gonzalo Arconada subiese a Primera División. Han tenido que pasar casi diez años para que Los Pajaritos tenga un ambiente similar al de aquella mañana dominical de mayo.

El tirón de un club como el Real Madrid no deja indiferente a nadie en Soria. Los que no puedan estar in situ en el estadio tendrán la posibilidad de presenciar el partido a través de las cámaras de Gol. Lo que parece claro es que la ciudad y la provincia pararán su ritmo habitual durante un espacio aproximado de dos horas, es decir desde el inicio del choque a las 21.00 horas hasta las 23.00 horas que será cuando más o menos deje de rodar el balón.