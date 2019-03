«Lo mejor es que dependemos de nosotros»

En un momento señalado de la temporada por complicado tras perder con el Barça en la anterior jornada, el Río Duero Soria se juega mañana frente al Vecindario sus opciones para mantenerse a distancia de la zona de peligro. Cuatro conjuntos se discuten tres puestos de salvación y solo uno de ellos perderá la categoría. Los de Manuel Sevillano no pueden aplazar más el tiempo para mantenerse entre los equipos de la Superliga. El técnico celeste reconoció ayer que la victoria es necesaria para alejar cualquier sombra de dudas y alcanzar los seis puntos suficientes para no verse en dificultades. Uno de los problemas que apuntó es el anímico, la ansiedad, que puede entorpecer y condicionar el juego. «En Barcelona nos falló la ansiedad. Pensamos en aspectos ajenos al juego, como el hecho de no ganar y que nos puedan recortar distancias nuestros rivales. Eso repercute en el juego porque lleva a cometer errores por el nerviosismo», indicó Manuel Sevillano, consciente del momento complicado en el que se ha colocado el equipo. «La mejor noticia es que dependemos de nosotros. Con seis puntos hasta el final de la temporada no habría problemas. Estamos por arriba, pero no estamos cómodos en esta situación. Está complicado por los resultados que se están dando durante las últimas jornadas», comentó.

El partido frente al Vecindario es una posibilidad clara para zanjar las dudas. Un rival directo, que «ha aflojado un poco, pero que cuenta con una gran plantilla», recordó Sevillano. Por ello, pidió a sus jugadores «salir sin ninguna calma, no con ansiedad, a morder desde el primer balón». La necesidad de ganar motiva al equipo en un escenario favorable como es la cancha de Los Pajaritos, único lugar donde el Río Duero ha conseguido ganar esta campaña. «La afición siempre ha estado con nosotros y nuestro llamamiento es que tengamos el apoyo, que siempre lo hemos tenido, desde el calentamiento. Nos hará falta porque no nos sobra nada», reconoció. Esta temporada la línea del equipo le ha llevado a sufrir por la salvación en las últimas citas. «¿Podría dar más de sí el equipo? No lo sé porque todo el año hemos mantenido esta línea y es lo que hay. Si mejoramos en la parte anímica, sin presión, quizás podríamos mejorar. Frente al Vecindario no es una final, pero debemos afrontar el partido como si lo fuera. Una final fue el otro día ante el Barça por ser el rival que marcaba el descenso y nos recortó distancias. De haber ganado ese partido, estaríamos más tranquilos y ahora estamos con la preocupación lógica de superar esta mala situación», destacó.