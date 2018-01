«Lo voy a pasar mal gane el Numancia o gane el Madrid»

Javier Jiménez ha cumplido este año una década al frente de la Peña Madridista Soriana y en plenas navidades sus dos equipos se ven las caras en los octavos de final de la Copa del Rey. Es del C.D. Numancia -club del que es socio desde hace 41 años- y del Real Madrid, por lo que el corazón lo tiene dividido a partes iguales en una eliminatoria en la que, como no podía ser de otra forma, da el cartel de favorito al conjunto blanco. Pase lo que pase en el doble enfrentamiento lo va a pasar mal. Hubiera preferido otros rivales para unos y otros y así dejar de lado las «sensaciones raras!» que está viviendo desde que a principios de diciembre se conocía el emparejamiento.

Pregunta.-¿Cómo está viviendo el emparejamiento desde el día que tuvo lugar el sorteo?

Respuesta.-La verdad es que con mucho trabajo por el hecho de tener que organizar más cosas cada vez que se está acercando el partido de ida en Los Pajaritos. Nuestra peña, con cerca de 200 socios, estará tanto en el encuentro de Soria como en el que se va a disputar a la siguiente semana en el Santiago Bernabéu.

P.-La demanda de entradas para ver los dos partidos habrá sido importante

R.-Sí, nadie se quiere perder ni un partido ni otro. Las primeras entradas que nos facilitó el Numancia, que con nosotros siempre se ha portado de maravilla, se agotaron rápidamente y tuvimos que pedir más.

P.-Al margen de temas organizativos, ¿cómo ve el máximo representante de los madridistas sorianos la eliminatoria desde el punto de vista deportivo?.

R.-Si el Real Madrid juega al cincuenta por ciento de sus posibilidades va a ganar el partido de ida en Los Pajaritos y ganará fácil. Teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos encuentros no creo que el Madrid venga a Soria a pasearse ante un Numancia al que, independientemente de su buena clasificación, al que le veo bastantes lagunas. Luego en el encuentro del Santiago Bernabéu al Numancia puede que se le hagan los noventa minutos demasiado largos.

P.-No hay duda de que el cartel de claro y gran favorito es para el Madrid.

R.-Así es. El Numancia no tiene nada que perder y sí mucho que ganar y a la inversa. Está claro que sería una sorpresa monumental que se clasificara para los cuartos de final de la Copa del Rey el Numancia. Aunque son dos partidos y hay que jugarlos.

P.-Le gusta la frase de corazón dividido para definir este tipo de enfrentamientos desde el plano emocional.

R.-Pase lo que pase, gane uno o gane otro, lo voy a pasar mal. Soy socio del Numancia desde hace nada menos que 41 años, desde la época en la que el equipo jugaba en Garray, y siempre quiero lo mejor para el club de mi ciudad. Pero enfrente está el Madrid y desde pequeño he sido madridista porque en aquellos años nadie se podía imaginar que el Numancia se iba a enfrentar al Madrid. En definitiva, va a ser una eliminatoria con sensaciones muy raras porque pase lo que pase me va a doler.

P.-Durante estos días previos seguro que hay mucha guasa entre familiares y amigos.

R.-Si te digo la verdad hubiera preferido que en el sorteo no se enfrentaran el Numancia y el Madrid. Hubiera sido mejor el Barça para que así el Numancia saliese también ganando en el apartado económico.

P.-¿Muchas bromas?

R.-Sólo te digo que dos de mis mejores amigos son del Barcelona y que algún familiar también es culé. Si que están picando estos días más de la cuenta (risas)... pero es normal que pasen estas cosas y hay que saber llevarlo bien.

P.-Es socio del Numancia y seguro que le invitan al palco de Los Pajaritos.

R.-La última vez que vino el Real Madrid a Soria en el año 2009 me invitó el Numancia al palco. No sé todavía dónde veré el partido. Lo que sí te puedo decir es que ya tengo mi entrada de socio en la tribuna general.

P.- ¿Vendrá el Madrid con toda la artillería a Los Pajaritos?

R.-Zidane tiene que dar minutos a jugadores muy importantes que hasta la fecha no han tenido protagonismo. Por ejemplo en Los Pajaritos creo que jugarán futbolistas de la talla de Bale, Isco o Asensio. otro como Carvajal también jugará en Soria ya que está sancionado para la Liga ante el Celta después de la expulsión del día del Barcelona. El Madrid pondrá en escena una alineación completa ya que para nada se debe descuidar en la Liga teniendo en cuenta la distancia tan grande que hay con el líder en la Liga.

P.-¿Cómo ve al Madrid en el mes de mayo en cuanto a títulos se refiere?

R.-Hay que ser realistas y pensar que la Liga se ha puesto casi imposible. Imagino que ahora se volcarán en la Liga de Campeones y en superar la eliminatoria ante el PSG. Habrá que ver cómo llega el Madrid a mediados de febrero. Si llega bien el equipo francés no es superior.

P.-¿Y al Numancia lo ve subiendo a Primera División en el mes de junio?

R.-Lo veo complicado porque creo que tiene demasiadas lagunas en defensa. Si ahora en el mes de enero, aprovechando el dinero que va a dejar el Madrid y la venta de Galarreta, se refuerza con dos centrales podría aspirar a estar arriba. No me creo que llevemos 35 puntos cuando falta un partido para que finalice la primera vuelta del campeonato. De centro del campo para arriba veo al equipo bien. El problema lo tenemos atrás.

P.-Y la Peña Madridista Soriana goza de buena salud.

R.-Celebraremos en primavera un nuevo aniversario. En la peña somos 248 socios y una de las ideas que tenemos, lo tendremos que valorar en la siguiente asamblea, es rejuvenecer la peña con la entrada de nuevos socios, socios jóvenes.