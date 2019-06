Lópe Garai: «Quiero cambiar los pitos en aplausos, y soy cabezón»

“Cuando consigues quitarte la tensión de la competición se ven las cosas que cuando no estás apretado se hubieran visto antes. El segundo tiempo hemos hecho 25 minutos muy buenos quizás para sentenciar, la última de Ripa…me quedo con gente que llevaba sin participar mucho tiempo y se lo merecían, me alegro por ellos y se han portado de diez». Con estas palabras comenzaba Garai su comparecencia ante los medios. «Nos hemos quedado con la sensación de que podíamos haber ganado el partido. Ha sido un partido bonito con dos equipos que han querido jugar de tú a tú y con alternativas. Ha sido un encuentro tranquilo en cuanto a cánticos. Siendo sensatos la temporada ha sido sufrida, la sensación de hoy ha sido positiva, otros días sí que había más presión o esa sensación me llevo yo». «Es un éxito brutal para esta ciudad lograr el objetivo y la gente es una afición fiel que siempre está cuando se necesita. Mi opinión de seguir no ha cambiado, cuando ves que tus jugadores te abrazan con sentimiento de cercanía, tu gente y la gente hoy ha estado con el equipo quitando momentos esperados…ha sido un momento bonito y quiero cambiar los pitos en aplausos y soy cabezón en ese sentido. Que la gente disfrute del Numancia».

Pepe Mel

Pepe Mel llegaba a Las Palmas a mitad de temporada y la pasada semana renovaba su contrato para el próximo curso. El madrileño seguirá en el banquillo insular y a la finalización del partido de Los Pajaritos analizaba el juego. «Nosotros, el cuerpo técnico, llegamos en una situación complicada si pensamos en el objetivo que tenían al principio. Era difícil pero estos tres meses hemos estado viendo y sacando conclusiones, una de ellas es que hay gente que nos pueden ayudar en lo que viene. Hoy han jugado Kirian, Fabio y no desentonan, se atreven a hacer cosas. Sabéis el problema económico que tiene el club y la Liga marca ese tema, nos queda un verano largo y de mucho trabajo». Sobre el desarrollo del encuentro indicaba que «hemos hecho 25 minutos de la primera parte a un buen nivel. Luego nos ha pesado el partido y cuando mejor estaba el Numancia hemos empatado y hemos recuperado el control». Hay chavales de la casa es lo que queremos que lo hagan bien. Todos por el problema económicos que tiene el club estamos a expensas de salir. En eso nos basamos todos, en cuanto a lo deportivo intentaremos hacer el equipo más potente posible», finalizaba el técnico en su comparecencia en Los Pajaritos.