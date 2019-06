López Garai convencido de seguir en el Numancia

Aritz López Garai está convencido de que continuará en el C.D. Numancia la próxima temporada e incluso en su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación aseguró que ya está planificando su segundo año en el banquillo rojillo. El técnico tiene contrato con los sorianos hasta 2020, aunque sí que confirmó que hay una cláusula de desvinculación que se puede hacer efectiva hasta el próximo 15 de junio y que pueden ejecutar las dos partes previo pago de una cantidad que sería inferior a los 100.000 euros.

El de Basauri ofrecía una rueda de prensa en la que en todo momento se expresó como entrenador del Numancia para el siguiente ejercicio. López Garai ya piensa en cómo puede ser el equipo 2019-2020 y reconocía que ya le ha presentado un informe al director deportivo César Palacios «con lo que hay que mejorar». El vasco se implicaba en la confección del plantel y afirmaba que «dentro de nuestras posibilidades vamos a hacer mejor plantilla. Seguro que el año que viene va a ser mejor».

De esta forma, el técnico confirmaba que tiene los cinco sentidos en el Numancia, aunque habrá que ver cuál es la idea del club respecto al banquillo después de que el presidente, Moisés Israel, no confirmase la continuidad del entrenador.

«Claro que quiero continuar, por eso renové», señalaba el vizcaíno. Garai reconocía sentirse a gusto en Soria y en el Numancia, aunque no escondía que su relación con un importante sector de la afición no había sido buena. «La afición no ha estado contenta y para el futuro lo que quiero es revertir la situación y convencer a la gente», comentaba. Además añadía que «la afición siempre es más feliz cuando gana su equipo».

El preparador numantino echaba la mirada atrás y cuando se le preguntaba sobre si su renovación en febrero había sido precipitada indicaba que «la renovación se hizo cuando las dos partes querían. No tengo la sensación de que fue pronto». López Garai también quiso matizar sobre la cláusula de desvinculación en su contrato y apuntaba que «la cláusula la pone el club».

El técnico valoraba la campaña que finalizará el domingo ante Las Palmas y en la que el Numancia sufría hasta la penúltima jornada para conseguir la permanencia en Segunda División. «No ha sido la temporada que queríamos pero en ninguna jornada hemos estado en descenso, aunque es cierto que el año ha sido complicado y no hemos estado lúcidos», señalaba.

Garai reconocía que el pasado martes, con la salvación en el bolsillo, se quitó «un peso de encima» y que la sensación fue «más de alivio que de felicidad» debido al sufrimiento y la incertidumbre de las últimas semanas.

El Numancia despedirá el curso mañana ante Las Palmas y sobre el recibimiento que espera en Los Pajaritos, el míster indicaba que «me imagino que la grada será crítica hacia mí». Garai reconocía que «no es agradable que te piten», pero destacaba que la mayor preocupación giraba alrededor de su familia y lo que les ha podido llegar en lo que las críticas se refiere.

Ante Las Palmas será la última presencia de López Garai en el banquillo de Los Pajaritos por este ejercicio y sobre este partido de la jornada 42 señalaba que «nos va a venir bien porque vamos a jugar liberados». Y es que el Numancia no se juega nada ante un rival que también hacía los deberes hace unos días.

En lo que se refiere al once inicial que presente ante los insulares, el preparador comentaba que «tengo los justos». Y es que a las cinco bajas y a los futbolistas ‘tocados’ hay que añadir a aquellos jugadores que suman cuatro amarillas y que podría comenzar el choque como suplentes. Garai también descartaba la citación de efectivos de la cantera debido a lo que el filial y el equipo juvenil se están jugando. Será una alineación de circunstancias en la que incluso se podrá ver a Adrián Ripa como defensa central.