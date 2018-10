López Garai: «El equipo cree en lo que hace»

«Ha cambiado o no que se juega con tranquilidad y el equipo cree en lo que hace, el público nos ha apoyado y se juega más tranquilo. A ello se suma la intensidad brutal y todo lo bueno que nos pueden ofrecer, hoy lo merecíamos». Tras ganar al Real Zaragoza, Aritz López Garai celebró los tres puntos en casa y advirtió que «tienen que darse muchas cosas para un partido tan completo» como el que hicieron ayer los rojillos. «El que no esté preparado para sufrir no sabe qué es esta categoría», añadió, sabedor de que los rojillos dominaron «el partido y el juego», pero que podían «haber marcado antes con la de Pape». Además, valoró que «Juan Carlos no ha tenido que intervenir en todo el partido».

Sobre Borja Viguera, que lanzó al no estar ni Oyarzun ni Yeboah, explico que «lo necesita porque venía sin haber jugado mucho estos años atrás y nos da mucho». Además y aunque tienen «un fondo de armario bueno», se mostró preocupado por el físico: «Hemos hecho dos cambios por obligación, lo de Unai es una sensación extraña en el isquio. Hemos quemado el último cambio sabiendo que había jugadores que estaban al límite». Alain, dijo, tenía el gemelo cargado y lo del defensa «sí es más preocupante».

Por último, defendió a Idiakez sobre las peticiones de destitución: «Ahora está en la racha negativa que cuesta salir a todo el mundo».

Imanol Idiakez: «No sé si el penalti ha sido»

«No sé si el penalti ha sido.». El entrenador del Real Zaragoza, Imanol Idiakez, no se paró ayer a divagar en la acción que terminó por dejar los tres puntos en Soria. Sí habló sobre la preocupación del equipo blanquillo: «Tenemos todo el grado de preocupación. Incomprensiblemente desde Oviedo ha pasado esto y estamos buscando soluciones».

Dijo que habían hecho «la peor primera parte de la temporada, nerviosos y sin juego». Explicó que querían mantener la estructura de la temporada, «buena defensa y luego esperar un Numancia alto buscando la espalda», pero tuvieron que corregir el dibujo para intentar frenan «el vendaval del Numancia». Un equipo rojillo bien trabajado: «Ellos están en un buen momento, en esta categoría no hay rival pequeño, están haciendo bien las cosas».

Con el cambio de estructura, Idiakez «veía el partido para ganarlo con los espacios de Aguirre y la entrada de Soro». No obstante, el penalti puso tierra de por medio en el marcador y «no hay que buscar excusas», si no «trabajar y buscar soluciones, variantes dentro de la plantilla». Sí advirtió que «se están cebando las lesiones en la misma zona», pero destacó que deben «estar juntos porque es un momento duro y difícil, debemos demostrar que somos hombres y a la altura de este escudo». Sobre su futuro, dijo: «No sé qué pasará conmigo porque tengo toda la ilusión de cambiar esta situación».