López Garai: «El partido fue un querer y no poder»

Aritz López Garai compareció en la sala de prensa de Los Pajaritos con cara de insatisfacción a consecuencia de la derrota ante el Sporting de Gijón. El entrenador del Numancia comenzaba por el principio y lo primero que dio de sí el enfrentamiento fue el 0-1 cuando se cumplía el segundo 36 de juego. «El gol es una acción mal defendida que condiciona el devenir del partido, la habíamos preparado, la hemos defendido fatal, con falta de concentración». El míster continuó refiriéndose al segundo de los goles encajados. «Luego el segundo gol es extraño o evitable, tengo que verlo que me ha dado una sensación rara». «Hemos cambiado el sistema y jugadores pero se han limitado a defender la renta que tenían y junto con los innumerables parones y que no hemos estado acertados en los últimos quince metros el partido muere en querer y no poder», resumía sobre el encuentro. «Empezar perdiendo nos ha hecho daño pero luego ha sido otro golpe inesperado, si te acosan el gol lo puedes ver venir pero cuando no es así, no lo ves venir, hay que hacer un esfuerzo físico grande y no es fácil atacar a un equipo bien armado, se les ha puesto todo de cara por demérito nuestro, supongo que también por mérito de ellos pero me quedo con lo mío». «No he escuchado los pitos cuando han jugado nuestros centrales, he visto que la gente nos quería empujar pero no se podía», finalizaba.

José Alberto

«Ha sido un partido, en el trabajo defensivo, enorme por parte de todo el equipo. Hemos concedido pocas ocasiones al Numancia y hemos tenido el partido donde queríamos, defendiendo bien las acciones a balón parado. Hemos sido contundentes con balón. Se ha visto que el equipo lo ha pasado mal, sufriendo, pero es lo que tocaba frenando la dinámica negativa a base de trabajo y esfuerzo». Así resumía el partido José Alberto López. «Hemos tenido la fortuna que nos ha faltado en otras ocasiones. Alex Alegría ha hecho un partido completo, quedándose con todos los balones, dando continuidad y posibilidades de remate, es difícil tener delanteros de esta categoría y que trabajen tanto por el bien del equipo. Una pena que no haya llegado el tercer gol». «El equipo necesitaba una alegría como esta en un campo difícil como este cortando así la dinámica negativa. Ha sido una victoria de equipo». «Los resultados positivos refuerzan el trabajo que se hace y viceversa, por eso es complicado frenar las rachas negativas. Hay que estar orgullosos de los jugadores tenemos. No hay lesiones importantes sólo sobrecargas típicas de los noventa minutos. Tenemos que dar a esta afición más alegrías porque se lo merecen todo. El gol en el segundo cuarenta no se entrena pero la situación sí se entrena, eso a veces también condiciona negativamente porque el equipo duda pero hemos seguido con el plan de partido que teníamos».