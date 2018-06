López Garai, el elegido

El C.D. Numancia deshoja la margarita y Aritz López Garai es el nuevo entrenador rojillo para la próxima temporada, según el comunicado oficial que en la mañana de ayer dio a conocer el club soriano. López Garai, de 37 años de edad, será presentado hoy lunes en la sala de prensa de Los Pajaritos y en la misma se podrá conocer cuáles son sus inquietudes y sus planes de cara a esta nueva etapa como técnico.

El ex técnico del Reus es el entrenador elegido para el proyecto deportivo del C. D. Numancia de Soria 2018-2019 y así tomar el relevo de Jagoba Arrasate al frente del banquillo. Se trata de un entrenador vizcaíno, que ha entrenado al Reus Deportiu esta temporada y que tiene una dilatada experiencia como jugador en Segunda División. «Desde el Club nos sentimos ilusionados y satisfechos de que haya aceptado dirigir al C. D. Numancia la próxima temporada», se indica en la nota enviada por la entidad numantina.

López Garai abandonó al término de la campaña 2016-2017 la práctica del fútbol profesional y pasó a dirigir al Reus, equipo en el que colgó las botas tras un amplio periplo como futbolista. Formado en el Indartxu, ingresó en los equipos del fútbol base del Athletic en edad juvenil. Ha jugado en el C.D. Baskonia, Gernika, Conquense, Salamanca, Castellón, Celta de Vigo, Córdoba, Sporting de Gijón y Reus Deportiu, además de una breve experiencia a nivel internacional en el Rapid de Bucarest rumano y en el Doxa Katocopias chipriota.

Como técnico, el C.D. Numancia será su segunda experiencia profesional tras dirigir con éxito al Reus Deportiu esta temporada.

El nuevo entrenador numantino será presentado a los medios de comunicación mañana lunes a las 12.30 horas en la sala de prensa de Los Pajaritos.

El nuevo inquilino del banquillo numantino llegará al Numancia acompañado por dos ayudantes de confianza como son Christian Bustos y el francés Raymond Henric-Coll. Bustos y López Garai se conocieron en su etapa como jugadores en el Celta y el primero será uno de sus fieles colaboradores. Bustos colgaba las botas hace unas semanas y después de una dilatada trayectoria como jugador pasará a realizar las labores de segundo técnico en el Numancia. López Garai también llega con otro técnico de su máxima confianza como es el francés Raymond Henric-Coll. Ray, como es conocido en el mundo del fútbol, nació en Francia, donde vivió hasta los 9 años. Desde entonces ha residido en Valencia, su tierra materna. Siempre vinculado al mundo del deporte, decidió sacarse el título de entrenador y en 2009 se cruzó en su vida Djukic, con quien compartió banquillo en el Mouscron belga, en el Hércules, en el Valladolid y en el Valencia.

El resto del cuerpo técnico del Numancia de López Garai estará formado por sorianos. Roberto Llorente será el nuevo preparador físico, Fran Sanz continuará entrenando a los porteros, mientras que Fernando Alonso y David Ramos completarán la nómina de ayudantes del vasco.

Pocos goles

El 4-4-2 ha sido el sistema que más ha utilizado López Garai para llevar el rumbo del Reus en Segunda División. Amante de este sistema, aunque siempre flexible dependiendo de la coyuntura y del equipo rival. López Garai apostó en momentos puntuales por jugar con tres centrales. A pesar de que el Reus sólo anotó 31 tantos, su filosofía no es defensiva. Le gusta tener la posesión del esférico y en raras ocasiones acude al desplazamiento en largo. En el Reus estaban encantados con él y en principio iba a continuar en el banquillo. El jueves pasado la decoración cambió por completo y fue cuando se reunió con la directiva de la entidad catalana para pedir su salida. Su marcha no ha sentado nada bien en el club catalán y en el ambiente ha dejado cierto malestar. En el doble enfrentamiento de la pasada campaña con el Numancia los dos equipos se repartieron las victorias. En Reus ganaban los catalanes por la mínima y en Los Pajaritos se imponía el Numancia también por 1-0. Curiosamente en Los Pajaritos no se pudo sentar en el banquillo del Reus ya que estaba sancionado. Xavi Bartolo fue el encargado de dirigir al equipo en Soria y de ofrecer la rueda de prensa. El Reus fue el primer equipo que derrotaba al Numancia el curso pasado .La temporada del Reus en Segunda División fue brillante ya que el conjunto catalán lograba la permanencia de forma holgada. El equipo de López Garai se caracterizó por ser sólido en defensa -con 42 goles recibidos fue uno de los menos goleados de la categoría de plata-. Esta solidez en la zaga tuvo como contrapunto los problemas del Reus para ver portería. Sólo marcó 31 tantos.