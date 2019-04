López Garai: «Es un palo, estaba ganado»

Es un palo por el minuto y cómo se ha producido, es cierto que nos ha empujado y nos ha hecho sufrir, hemos tenido que defender durante todo el partido y en el minuto 90 nos han vuelto a empatar, perdiendo tres puntos que teníamos casi ganados». Con estas palabras comenzaba López Garai su rueda de prensa tras el jarro de agua fría con el empate del mallorca sobre la bocina. «Un partido que analizándolo fríamente es de empate, sin balón hemos sufrido pero cuando llevas ganando mucho tiempo y llegan los minutos finales siempre nos pasa algo». Respecto al error de Nacho comentó que «esto es fútbol y suceden cosas, había hecho Nacho un partido brillante, ha dudado y ha llegado el rival. Nuestros errores en los minutos finales nos están costando puntos». También se refería a los cambios. «He cambiado a Higinio porque me lo ha pedido, la única opción era poner a Yeboah». «En la segunda parte hemos pecado de juego demasiado directo, hemos defendido y esperar acciones puntuales, hemos acabado demasiado aculados en nuestra portería, con nuestros centrales sensacionales». «En el estadio está la sensación de que llegan los minutos finales y quieres que se acabe, debemos evitar pensar en negativo, hay que valorar que hemos logrado un punto contra un equipo que está en play off. La gente ha ayudado y apoyado, queremos que vengan de la mano con nosotros porque cuesta lograr las victorias. El Numancia no se mete en problemas, el Numancia no se va a salvar a falta de ocho jornadas, no sé cuándo lo vamos a ver».

Vicente Moreno: "El equipo ha merecido el punto"

Vicente Moreno no se pudo sentar en el banquillo de Los Pajaritos al estar sancionado y vio el partido desde una de las cabinas de prensa, desde la a que daba órdenes a su segundo Dani Pendín. En la comparecencia ante los medios de comunicación el entrenador del Mallorca comentaba que «por cómo se ha dado el empate sabe a ganar un punto pero es una pena recibir un gol tan pronto porque dificulta». «Este equipo sabe generar ocasiones y no está fino a la hora de materializar eso nos ha dificultado», continuó. Sobre la mejoría tras el descanso afirmó que «hemos insistido en la segunda parte con más o menos acierto, la ocasión más clara del partido la hemos tenido nosotros y ahí ha estado la diferencia, por el acierto, es un punto merecido». «Las caras al final del partido dicen mucho de la ambición de este equipo. Habíamos preparado bien este partido con variantes de inicio pero te encuentras con el gol y trastoca los planes. Uno mira la jornada cada semana y lo difícil que es para todo el mundo ganar un partido. Sumar puede ser positivo. Hay que dar valor a los empates. En los metros finales no hemos estado lo acertados que estamos habitualmente, siempre hay un componente que tú haces y también el rival». «Estamos ahí pero dependemos de otro resultado, no es fácil para nadie ganar, veremos cómo acaba la jornada pero lo importante es seguir en la línea que estamos y sumar. Estamos en una situación buena dependiendo de nosotros. Estamos dando guerra y la daremos hasta el final».