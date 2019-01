López Garai: Es uno de los equipos que más nos ha exigido

Aritz López Garai, entrenador del Numancia, afirmó tras el empate de su equipo en el estadio Martínez Valero (1-1) que el Elche ha sido uno de los equipos que más han exigido al conjunto soriano a lo largo de toda la temporada, por lo que dio por bueno el punto. «No sé si es justo o no el empate, pero el Elche es de los equipos que más nos ha exigido esta temporada», dijo el entrenador vizcaíno, quien reconoció que el Elche pudo dejar casi sentenciado el partido en los primeros 15 minutos, en los que dominó y tuvo claras ocasiones de gol, entre las que destaca un lanzamiento al palo y alguna intervención de Juan Carlos para neutralizar las acciones ofensivas del conjunto ilicitano en ese primer tramo del enfrentamiento con el Numancia. «A partir del minuto 15 y tras el gol de Nino hemos recuperado el control y hemos tenido la fortuna de empatar antes del descanso, porque en los primeros minutos nos podían haber hecho mucho más daño», explicó el entrenador rojillo. López Garai pidió valorar el punto porque se sumó, según indicó, ante un equipo «que el año que viene estará en Segunda división porque juega muy bien, está bien armado y en comunión con su afición», finalizó el técnico en su intervención en la sala de prensa del Martínez Valero.

Pacheta

Finalizado el partido con reparto de puntos para el conjunto soriano y el alicantino, el entrenador del Elche, José Rojo Martín, Pacheta, compareció en la sala de prensa del Martínez Valero para valorar el enfrentamiento entre su equipo y el Numancia. Pacheta lamentó el punto sumado ante el Numancia, ya que indicó que su equipo mereció mucho más, aunque le faltó precisión en las dos áreas para asegurar los tres puntos en juego. «El empate no me deja satisfecho, pero sí el rendimiento del equipo y su esfuerzo. Esta es la línea a seguir ante un equipo que nos ha exigido mucho», señaló el preparador de Salas de los Infantes, quien afirmó que el Elche hace «demasiadas cosas bien para no ganar». Pacheta reconoció que «cualquier pequeño detalle nos penaliza», dijo en alusión a la acción del empate, para añadir que el Numancia tiene en Alain Oyarzun uno de los jugadores con mejor golpeo a balón parado de la categoría. El donostiarra acumula varias asistencias a lo largo de la temporada y es el encargado de inciar las jugadas a balón parado, como la del gol del empate del Numancia o las de la semana anterior en los remates de Diamanka en los goles frente al Córdoba, además del que marcó él.