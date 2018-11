Nueva salida para el Numancia, que todavía no ha conseguido ganar lejos de Soria. En esta ocasión, visita al líder, el Granada, en un partido que prolonga la serie de enfrentamientos con los mejor clasificados de la categoría. Aritz López Garai reconoció ayer en su repaso semanal de la actualdad del equipo la dificultad que encuentra lejos de casa para imponerse. Algo, según el técnico, que ocurre a todos los equipos en esta competición. «Fuera de casa, ganar es complicado para todos. A partir de ahí, hemos tenido salidas difíciles. Venimos de El Sadar, de El Molinón, del campo de Las Palmas, del Málaga y vamos al del Granada. Parece que estamos hablando de visitar a equipos cualquiera. Son potentes dentro de la categoría y es verdad que no hemos estado bien y no hemos conseguido ganar. Ahora, visitamos al líder, con una dinámica muy buena, pero somos un equipo capaz de competir contra cualquiera, si estamos bien», analizó el técnico, que se ve con posibilidades de romper la mala racha. «El objetivo es volver a estar al nivel que estuvimos en casa el otro día. Si estamos a este nivel, podemos competir y ganar en Granada, pero sabiendo la dificultad que entraña», reconoció.

TENERIFE Y ZARAGOZA, REFERENCIAS. La línea a seguir en la siguiente cita, los partidos que a juicio del técnico vizcaíno mejor le han salido al equipo, frente al Tenerife y Zaragoza. «Como locales son los dos partidos que mejor hemos jugado. Fuera de casa, en Gijón y en Pamplona tuvimos buenos momentos. Pero partidos completos son esos dos los que mejor hemos disputado», indicó López Garai, que aspira a mantener el protagonismo durante los enfrentamientos. «Entiendo este juego y este deporte teniendo el balón y tomando protagonismo sin sentirme inferior a nadie. Hay días que lo podemos hacer y otros, no. El día del Tenerife creo que fuimos desde el principio dominadores del partido, del juego y de las ocasiones. No siempre será así y mi idea es esa: desde el balón que podamos hacer cosas buenas», comentó.

PORTERÍA A CERO LEJOS DE SORIA. La diferencia que busca el entrenador en Granada, respecto a las dos anteriores salidas, es poder competir. «Comenzamos perdiendo muy pronto y a partir de ahí hicimos cosas bien y otras mal. Si en Granada somos capaces de no perder tan pronto, podemos ver a un Numancia similar a lo de casa. No sé si igual porque fuera de casa todos bajamos el rendimiento, es algo que sucede a todo el mundo, pero si damos el nivel de Los Pajaritos fuera de casa, podríamos ganar a cualquiera. Es algo contra lo que me rebelo porque no quiero que el equipo dé dos caras. Tenemos la oportunidad en Granada de demostrar que fuera de casa podemos ganar a cualquiera, pero hay que demostrarlo en el campo», aclaró.

LÍDER EN POSESIÓN.. Cuestionado sobre el dato de la posesión, estadística que lidera el Numancia en este primer tramo de la competición, Garai se mostró satisfecho. «Me agrada el dato. Hay gente que la posesión no la quiere, no la utiliza, equipos que no la utilizan y ganan, equipos que la utilizan mucho y no ganan. A mí me gusta tener el balón. Entiendo el fútbol porque hay un balón de por medio, sino jugaríamos a otra cosa. A partir de ahì, cada uno gestiona el balón y hace con él lo que quiera. No tengo problemas con nadie y no soy tan loco como para pensar que solo hay que jugar de una manera. A mí me gusta tener el balón, me siento cómodo con el balón y el equipo también. Lo primero que siento es que si tengo el balón el equipo contrario no me puede hacer daño. Otra cosa es que cuando lo pierda, cómo estoy parado o defensivamente. Luego, el balón hay que tenerlo para algo. Creo que lo tenemos para algo porque atacamos, metemos goles y llevamos 16 puntos. Si lleváramos cuatro puntos con el balón todo el día, tendríamos un problema:el balón no nos viene bien tenerlo. Creo que el equipo es bueno con el balón y lo demuestra», puntualizó.

LATERALES. El técnico resaltó la labor de los defensas en banda y elogió las actuaciones de Markel, Nacho o Mateu cuando han ocupado la posición en el lateral en los días que los habituales han estado ausentes. De Mateu señaló que podía ser de Primera «si él así lo quiere».

«El equipo más en forma»

Aritz López Garai destacó del Granada que «es el equipo más en forma, es el que lleva la mejor dinámica de resultados y por eso va primero. En la parte de arriba, tiene gente muy determinante. Las tres medias puntas y el delantero que juegue son de mucho nivel, que están haciendo goles y tienen la confianza por las nubes. Nosotros tenemos que hacer un partido bueno, con balón ser muy buenos para no perderlo y que no nos hagan transiciones rápidas porque corren bien al contragolpe. Y cuando no tengamos el balón tenemos que defenfer bien. Nos exigirá estar bien defensivamente. Es una buena prueba en todos los sentidos, no solo el hecho de ir a ganar sino mantener la portería a cero fuera de casa, asignatura pendiente porque encajamos gol casi siempre fuera de nuestro campo y si lo conseguimos cerrar qué mejor este partido y frente a este tipo de equipo», confió.



Para contrarrestar el momento del Granada, López Garai intentará alinear el mejor once posible, todavía le queda la sesión de hoy antes de viajar para decidirlo, y poder dar continuidad a sus jugadores que por motivos de las lesiones, sanciones, decisiones técnicas y los estados de forma no ha podido realizar. «Me preocupa no haber tenido continuidad. Solo hemos repetido una alineación, en la primera y segunda jornada, con lo que ha habido muchas variantes. Espero conseguir una base sólida y que todo el mundo que rinda se una a ella. Busco tener a toda la gente disponible y no hemos tenido suerte con las lesiones. Al principio de temporada se juntaron los laterales, luego los centrales y parece ahora que recuperamos a casi todos. Si los recuperamos y llegan los resultados, se hace un bloque, siete u ocho pasan a ser habituales más tres o cuatro que se añaden cada semana para subir el nivel», confió.