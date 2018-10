López Garai: «Hemos hecho un partido completo»

Aritz López Garai, entrenador del Numancia, se mostró satisfecho por la victoria en un partido al que calificó de «bueno y completo». «Estamos felices. Hemos hecho un partido bueno y completo donde nos ha sobrado tener que agonizar tanto hasta el final, teníamos que haber ganado el partido antes, en líneas generales hemos sido justos vencedores», explicó en su paso por la sala de prensa. Tambián reconoció que al no matar el partido, el equipo contrario puede ponerte en problemas. «Hemos llegado sólo con un gol de ventaja y estás abocado a sufrir, con cualquier acción como la que han tenido se va al traste todo el trabajo. Como local es el partido más redondo que hemos tenido. Defensivamente hemos estado sólidos, quizás nos ha faltado algún gol más para llegar más tranquilos al final, el empate no hubiese sido justo. Ellos han empezado mejor que nosotros con buenas llegadas y al final casi nos cuesta el empate…me quedo con el uno a cero que es suficiente», destacó. «La victoria afianza la idea, es una cuestión de gustos y criterios, la gente nos ha visto ganar y se van felices, tengo parte de culpa de que en casa no hayamos funcionado y creo que debemos trabajar de otra forma, el mensaje ha sido distinto y lo han captado los jugadores», finalizó.

Sabas

Juan Sabas, técnico del Extremadura UD, compareció en la sala de prensa de Los Pajaritos con rostro serio tras encajar la derrota frente al Numancia. El técnico del Extremadura resumió el papel de su equipo en el encuentro de ayer. «Hemos existido cinco minutos». A partir de ahí, poco más del Extremadura hasta el arreón final ya casi de manera desesperadas. «Los primeros cinco minutos donde hemos hecho tres contras interesantes y el partido iba encaminado a jugar brillantemente pero después se acabó el partido», explicó. A esta lectura añadió que el encuentro se decantó en «una falta lateral con ausencia de intensidad o acierto del rival y luego no hemos existido. Luego los últimos minutos de la desesperación», analizó el técnico del club de Almendralejo. Para el técnico del club pacense, «es el peor partido que hemos jugado desde que empezamos, aún así hemos tenido una doble ocasión pero sin fortuna de cara a gol», indicó. Tras la derrota, Sabas reconoció que «estoy descontento con el juego de mi equipo, no puedo salir contento con lo visto aquí. Nos han faltado muchas cosas para acercarnos a empatar, este no es el camino si queremos enderezar el rumbo y salir de los puestos de descenso».