López Garai: «La mala imagen ante el Almería se queda atrás»

Aritz López Garai, entrenador del Numancia, valoraba de manera positiva el punto cosechado ante Osasuna: «El empate en El Sadar es importante por donde veníamos, o viendo de donde veníamos. El pasado fin de semana tuvimos en casa un golpe fuerte, sabemos que nos faltaron cosas y hoy hemos logrado hacer muchas cosas bien. Las ocasiones más claras del partido han sido las nuestras en el primer tiempo. El penalti que hemos tenido y la ocasión de Villalba. Es cierto que el rival siempre te aprieta con faltas y centros y más Osasuna, que sabemos que domina esa faceta del juego en su estadio, pero hemos sabido controlar bien las situaciones finales», dijo el técnico vasco del equipo soriano.

López Garai agradeció el trabajo a sus hombres tras una semana complicada: «Los jugadores han hecho un buen esfuerzo, han acabado cansados y han sabido competir. Creo que es un buen punto. Esperaba a este Osasuna que siempre empuja y no te deja jugar. No me ha sorprendido su planteamiento. Esperaba una reacción de mi equipo y creo que este es el camino a seguir para los próximos partidos. Creo que hoy hemos dejado atrás la mala imagen del pasado fin de semana», señaló en rueda de prensa el preparador de Basauri.

Arrasate

Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna y ex del Numancia, compareció ante los medios para hacer balance del choque: «Ellos han tenido ocasiones claras en el primer tiempo, como el penalti, que nos han podido hacer mucho daño. Tras el penalti, en esos minutos finales del primer tiempo, hemos perdido un poco el control del partido y no hemos acabado bien la primera mitad. Arriba no hemos sabido hacer daño pese a intentarlo de varias formas», dijo el de Berriatua, que tuvo que ver el partido desde la grada al estar sancionado. “Nuestros jugadores de más calidad no han tenido el partido que esperábamos y no hemos encontrado la vía para hacerle daño al Numancia, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el equipo en los minutos finales y empujado por la grada podía haber hecho más daño al rival», señaló el preparador, que apuntó por último que «esperábamos un Numancia que tuviera más la posesión y no ha sido así. Ha sabido llegar bien a nuestra portería y ese penalti podría haber marcado el devenir del partido. Tenemos que seguir trabajando para hacer un Osasuna más fuerte en la línea de la jornada del fin de semana pasado», finalizaba el entrenador vasco en la valoración sobre el partido ante su ex equipo.