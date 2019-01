«Al final tenía felicidad por la victoria y cabreo por tener que sufrir». Aritz López Garai no veía claros los tres puntos en una jornada en la que elNumancia acabó sufriendo ante el Córdoba pero ganando. Los jugadores, dijo, «han hecho méritos para ganar», pero «la segunda parte se ha hecho larga, abocados a sufrir por la dinámica de goles encajados al final».

Al descanso, continuó, les dijo a sus jugadores que «el único problema éramos nosotros» y advirtió en la sala de prensa que habían sido ellos los que habían «abierto el resultado» y que están «abocados a sufrir». Criticó que «el gol ha sido nada más salir, cuando yo les había advertido». A partir de ahí «ellos empujan más y cometemos errores y se meten en el partido y todo se nivela».

Eludió las preguntas sobre la falta de gol en la delantera y advirtió que al equipo no le va bien «que el campo esté mal». Pero añadió: «Para mí no es un suicidio mandar el balón al portero cuando hay nieve. Si el campo permite jugar, lo haremos, lo he dicho siempre, eso no va a cambiar».

Sobre los recién llegados, dijo: «Derik y Ganea bien. Ganea va poco a poco cogiendo automatismos del equipo, falta que se suelte en ataque y Derik ha completado el partido, coge minutos y ayuda».

Curro Torres

«Cuando haces una primera parte de juego parejo pero concedes ocasiones y gol como han sido es un lastre grande». En estos términos se expresó ayer Curro Torres, técnico del Córdoba, después de perder enLos Pajaritos ante el Numancia por 3 goles a 2 en un partido en el que la nieve condicionó el juego. «Tal y como se ha puesto el campo hemos tenido dificultades, pero si concedes sin más es complicado levantar el partido».

Añadió que «el partido no ha sido de fragilidad o no, hemos encajado dos goles a balón parado y otro como ha sido». Con todo ello, Torres advirtió que «aun así hemos tenido opciones para empatar, pero el lastre de la primera parte nos ha perjudicado bastante».

Advierte el cambio en la segunda parte. «En la segunda son partidos igualados y competidos y cuando te despistas y cometes errores los demás lo aprovechan». No se explicaba ayer su concesiones y dijo que «nosotros no somos tan mal equipo como para conceder esos goles». La solución, aseguró, «era tener fortuna y encontrarnos con alguna ocasión cuando el campo ya estaba blanco». No obstante, los cordobeses no pudieron ejecutar la remontada y con dos goles a favor se fueron de vacío de Los Pajaritos.