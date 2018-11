López Garai: «Ni antes tan malos ni ahora se gana la Liga»

«Felices de ganar, en casa, ante nuestra gente y hemos hecho mérito para ello. Buen partido de principio a fin de todos los jugadores, contento por ellos y para la gente. Hay que tener calma, ni hace tres días éramos malos ni nos metíamos en problemas ni ahora vamos a ganar la Liga, ahora a estar tranquilos. No soy una persona que si estoy feliz lo exprese mucho, a partir de mañana a pensar en el Granada». Con estas palabras López Garai valoraba la importancia de los tres puntos ante el Tenerife. «Intento sacar la mejor alineación de cara al partido, hoy ha salido bien y otros días no, hemos dado un paso al frente y no es fácil ganar tres partidos en casa seguidos. Hemos tenido ocasiones para ampliar más el marcador y también ellos, hemos sido justos vencedores al tener más ocasiones y hemos dominado el juego», añadía. «No hay que olvidar sus tres llegadas peligrosas. El guión del partido era el que ha sido, expuestos a alguna contra, no soy tan inconsciente de pensar que no van a tirar a gol pero debemos tener un porcentaje de acierto alto. Ellos tienen jugadores con mucha Primera División y hemos logrado tener la portería a cero. La apuesta en escena y empezar bien el partido era clave y la gente que ha estado de diez, no debemos tener el agobio de ganar nada más empezar, hemos ido llegando y empujando y debíamos hacer ese partido, no podíamos tener ansiedad ni descuidarnos».

Oltra

«Todas las derrotas son preocupantes pero hoy el equipo no me ha gustado, no ha estado bien, si competimos así somos un equipo blando». Así se expresaba José Luis Oltra en la sala de prensa de Los Pajaritos. «No es cuestión de jugar con cinco o cuatro es que no ha salido bien a competir», añadía. «Tampoco ellos no han tenido muchas ocasiones pero tenían el balón, en el descanso le he hablado de esos quince minutos buenos que hemos tenido pero te encuentras con un gol en contra que desde mi punto de vista es falta al portero. Te arriesgas y vas por detrás en el marcador, hemos tenido la oportunidad de empatar pero sin convencimiento». «Todavía no somos un equipo fiable y un equipo como me gustaría que fuéramos, debemos mejorar rendimientos individuales, si no mejoramos vamos a sufrir. Cada semana no puede ser un punto de inflexión, pensé que estábamos en la ola buena pero hoy hemos dado un paso atrás en la forma de competir y sobre todo por el resultado». «Hasta su gol estábamos en el camino para engancharnos, tenía ese convencimiento, es cierto que las valoraciones son en función del resultado pero debemos ganar fuera de casa y para ello debes tener un equipo que compita de verdad, todavía hay fases que no estamos 100%. La primera parte no hemos sido un equipo ni con presión ni teniendo el balón, aun así estábamos en el partido».