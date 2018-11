«Son ocasiones demasiado claras para marcar, no puede pasar», se lamentaba ayer Aritz López Garai en la sala de prensa de Los Pajaritos tras perder el Numancia por 1-2 ante el Rayo Majadahonda. Decía que «cualquier ocasión nos habría metido en el partido» y quiso hacer borrón y cuenta de cara al siguiente encuentro de los rojillos, esta vez a domicilio: «Debemos recuperarnos del golpe de hoy y a pensar en el Mallorca».

Para el entrenador del Numancia, el Rayo estuvo mejor en el primer tiempo: «Se ponen por delante y cuesta más todo». Admitió también que «no habrá ocasiones más claras que las de la segunda parte», consciente de que «si empatas el partido hablas de otra cosa». Con ello, se mostró consternado porque los rojillos había llegado al borde del área «en infinidad de ocasiones», pero «al final sale todo negativo a la hora de definir». La segunda parte sí fue otra cosa y valoró López Garai que los suyos habían llegado «por todos los lados». Sobre su apuesta sobre el césped explicó: «En las bandas quería poner a Mateu porque corre mejor al espacio y Alain nos ha dado ciertas cosas. No he visto bien a Guillermo y cuando veo que no está bien da igual que estuviera con un compañero arriba, Viguera nos ha dado mucho más».

Los jugadores, aseguró, «están frustrados, buscando explicaciones a lo que ha pasado».

Iriondo

«Ellos han perdonado pero también nosotros». Así se expresóAntonio Iriondo, técnico del madrileño recién ascendido Rayo Majadahonda, al término del encuentro que los suyos ganaron ayer en Los Pajaritos al Numancia por 1-2. «Ha sido un buen partido, el público se habrá divertido porque los dos equipos íbamos a por el encuentro, ellos han perdonado pero también nosotros, podía haber sido un partido de muchos goles».

Explicó Iriondo sobre el desarrollo del partido que en la primera parte ellos habían «manejado bien el juego y teniendo el balón». Después, dijo, fue cuando se quedaron «sin hombres en el centro del campo» y comenzaron a sufrir: «Es normal porque el Numancia es un buen equipo y más en su casa, hemos sufrido hasta el final, pero nos llevamos la victoria».

Antonio Iriondo se mostraba contento con el resultado que sus jugadores sacaron de Los Pajaritos. Sobre la cantidad de ocasiones por ambos equipos, que fue una constante durante todo el partido de ayer, indicó que «en el fútbol a veces llegas más que el contrario y no marcas». Es justicia para el técnico madrileño: «Digo que eso es justo porque habrá que hacer algo más, si falla hasta el Barcelona, cómo no vamos a fallar nosotros».