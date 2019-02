López Garai: «Tuvimos eficacia y pegada»

«Estoy contento. Todos sabemos lo difícil que es ganar partidos en esta categoría y más con este resultado. Hemos tenido eficacia y pegada, era una victoria importante para los chicos, les refuerza, hemos llegado a la barrera de los 30 puntos y ahora a superarla». Con estas palabras reflejaba López Garai su satisfacción por la victoria. El técnico analizaba el choque y se centraba en la actuación de David Rodríguez y en los otros goleadores. «David es gol, ya lo dije, lo conozco y si el equipo le suministra balones coge racha, me alegro por Guillermo y además Nacho que nos ha dado muchas cosas cuando ha salido». «Es un partido donde ha salido todo bien y lo único que empaña es la expulsión de Escassi, seguro que el compañero que salga lo hará bien», añadía. Sobre el desarrollo del juego indicaba que «tenemos gente rápida para jugar al espacio, no sólo al pie. En el sistema de ellos había espacios y lo hemos aprovechado. Hemos defendido bien, no recuerdo que Juan Carlos haya tenido que intervenir en alguna ocasión clara, no hemos concedido, eso les digo que en casa tenemos que defender bien porque atacar ya lo hacíamos. Yo quiero que la gente sea feliz, ese es mi objetivo, por los jugadores que son los que juegan, si me silban a mí yo no fallo pases, los jugadores son los que rinden y lo sacan adelante, que su gente les jalee siempre es bueno. Todo cambio necesita un proceso, ahora tenemos una dinámica buena y estirarla lo máximo posible porque en la segunda vuelta vendrán las complicaciones».

Monteagudo

«Es el peor partido que hemos hecho desde que estoy de entrenador. Veníamos de un buen partido en casa pero no hemos entrado como debíamos, nos han pillado la espalda y luego hemos ido a remolque. Cuando mejor estábamos con el cambio de dibujo nos ha venido el error del segundo». Claro y contundente se expresaba Alberto Monteagudo. «Momentos puntuales, sabemos lo que hace el Numancia y cuando mejor estábamos ha llegado el segundo que nos ha hecho daño, luego ha sido un querer y no poder hasta el tercero. Nos ha faltado un punto a todos, incluido a mí, cuando vienes de ganar en lugar de llevarlo al terreno de la confianza hoy nos ha faltado ese punto y lo hemos pagado caro». Sobre los fallos de su equipo indicaba que «en el último pase nos hemos equivocado. En momentos podíamos hacer contras con peligro pero no los terminábamos, ellos por fuera son rápidos y nosotros somos de parar el juego, no de correr hacia atrás». El entrenador del conjunto lucense aseguraba que «esto es aciertos y errores, es una Liga de pocos goles aunque hemos encajado tres, en los momentos puntuales ellos han aprovechado su acierto y eso ha decantado el partido». Monteagudo se refería a la ausencia de Luis Ruiz e indicaba que «Luis posiblemente esta semana estará bien. Estamos jugando con defensa de tres porque no veo a Juan de lateral, veremos si esta semana zanjamos ese tema».