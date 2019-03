López Garai:«Un triunfo que me deja triste»

«Estoy contento por los jugadores porque no era un partido fácil, de dónde veníamos, del recibimiento que me han hecho y parecía que esperaban que salieran mal las cosas para apretarnos, estoy satisfecho por los jugadores por hacer bien las cosas en un ambiente así. Hemos competido y hemos sacado adelante un partido complicado por cómo estaba la atmósfera en el estadio». Estas fueron las palabras de Aritz López Garai en sala de prensa. El entrenador numantino estaba contrariado y molesto con la grada. «Piensas que ya es algo personal, si juegan en corto se enfadan, en largo se enfadan, te pones dos a cero y se enfadan. Espero que no sea personal. En el día a día siempre digo que debes ser feliz pero esta victoria me deja triste y tocado porque no me gusta lo que veo. El equipo nota el ambiente del estadio, no es lo mismo jugar liberado». Individualizó sobre sus jugadores. «Me alegro mucho por el gol de Pichu y lo digo públicamente porque no lo está pasando bien, el equipo rival no ha hecho una acción ofensiva y nos ha hecho gol y luego tenemos un defecto que para mí es una virtud que es que no sabemos defender porque sólo pensamos en atacar. Es una victoria importante. Como digo siempre los resultado van a vienen y me fastidia que mis jugadores se sientan presionados para jugar. Quiero que estas diez jornadas que nos quedan les ayudemos porque son nuestros futbolistas». «El cambio de Higinio es porque me lo pide él, no porque yo quiera», indicó sobre una decisión que también fue criticada desde la grada.

Diego Martínez

«Sabíamos de su poderío físico, sabíamos que eran potentes además de Diamanka, no obstante el otro gol es un penalti que es una acción de rebote. Enhorabuena al rival por la victoria, no ha sido un buen partido pero tampoco para ir perdiendo dos a cero», aseguraba el entrenador del Granada Diego Martínez en su comparecencia ante los medios de comunicación. «En la primera parte dentro de la igualdad había cosas que no nos gustaban. Hemos tenido la acción de Fede Vico que no acertamos y la que no llega Azeez. Ha sido una primera parte igualada y luego un inicio de la segunda horrible, por conceder una falta que no teníamos que hacer pero el equipo tiró de casta y orgullo». «El partido nos tiene que servir para aprender. En el banquillo competimos el partido y lo vivimos en acciones que, creemos, no eran justas. No hablamos de los que no están, hasta aquí nos ha traído el trabajo colectivo». Tenemos que mejorar cosas y pulir detalles porque en una fase del partido nos deslavazamos. La salida de Antonio Puertas nos da lo que buscamos, acciones de área y de peligro. Sabemos el tipo de equipo que somos y que debemos ir al límite, en días como hoy que no estamos acertados somos autocríticos. Dentro de no estar bien no podemos regalar cosas a estas alturas de temporada y el inicio de la segunda parte de hoy ha sido el peor de la temporada.