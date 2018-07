López Garai: «Vamos a ver un Numancia protagonista con el balón»

Un Numancia protagonista con el balón. Ese es el equipo que Aritz López Garai quiere que vean los aficionados rojillos dentro y fuera de casa. «Vamos a ver un Numancia que va a intentar ser protagonista con el balón. Eso espero y estamos trabajando en ello. Atrevidos también y sobre todo que sepamos a qué jugamos, que cuando veas jugar al Numancia sepas que estás viendo jugar al Numancia». Con buenas expectativas y la necesidad de ver al equipo competir, el técnico no descarta salidas con el fin de empezar la temporada «con una plantilla de 23 o 24 jugadores».

En su primera rueda de prensa ordinaria a los mandos del plantel numantino, López Garai se centra en la identidad del equipo rojillo y la importancia de «que la gente se sienta identificada cuando vea a su equipo jugar, pero sobre todo que nosotros sepamos a lo que salimos los domingos». Sabe que después de la última campaña, quizá las expectativas son altas, pero no se amedrenta: «Vamos a competir de tú a tú y veremos dónde llegamos».

Se ha llevado en Soria «una grata sorpresa» en cuanto al nivel de los jugadores, también de los jóvenes estandartes del filial que están echando una mano estos días en los entrenamientos con la primera plantilla. «Sabía del nivel que había aquí, pero viéndolo me sorprende para bien», advirtió el técnico ayer tras la primera sesión de entrenamiento en la que ya no estuvo el meta Aitor Fernández, a punto de oficializar su fichaje por el Levante.

El técnico no ve por el momento carencias, sí aspectos «por pulir», y destaca el buen nivel en el que está la plantilla actualmente. No esconde, además, sus ganas de empezar a ver competir a sus pupilos. Eso será el próximo 28 de este mes, ante el Huesca de Primera.

Tras las primeras jornadas de pretemporada, en las que los jugadores han tenido tiempo para tomar contacto con el césped, sus compañeros y con el propio técnico, López Garai comenzará a perfilar el plantel esta próxima semana. El objetivo, dijo, es comenzar la temporada con una plantilla de 23 o 24 jugadores, por lo que confirma la necesidad de reducir un cuadro que ahora cuenta con 26 efectivos. «Durante la siguiente semana nos sentaremos César (Palacios) y yo a ver qué podemos mejorar de la plantilla, quién tenga que salir porque no vaya a tener el protagonismo que requieren ciertos futbolistas y valorarlo», avanzó el entrenador. No le consta que ningún jugador suscite hasta el momento el interés de Aitor, pero el mercado de fichajes es largo y sí habrá salidas y también llegadas. «Un caramelo», un jugador insignia que por sus características haga soñar a la afición, sería todo «un regalo». Y aunque «es difícil –dice el técnico–, estamos en el mercado y estamos atentos».

No cabe duda para López Garai de que la plantilla «es mejorable, todo es mejorable», pero tampoco adelanta necesidades a la espera de recuperar los efectivos tocados. Como Unai, que volverá en breve con el grupo, o Luis Valcarce. El lateral izquierdo, de hecho, sería una de las plazas complicadas ahora, por la naturaleza de una lesión que arrastra desde hace dos años. No obstante, el técnico rojillo no se muestra preocupado «por la alternativa de poder jugar con Álvaro Mateo o gente filial» y esperará al leonés. Además, advierte, confía en un grupo con el que «si ahora mismo empezara la liga estamos para competir».

De cara al comienzo de la temporada, López Garai pone sobre la mesa la necesidad de mejorar el resultado fuera de casa. Por eso uno de los objetivos del técnico es mantener los números en casa e intentar mejorar las salidas.

La SD Huesca será «la piedra de toque»

Ya llevan unos cuantos días de pretemporada y López Garai quiere ver competir a su equipo antes de sacar conclusiones sobre el cuadro numantino. «La piedra de toque», advierte, será el primer partido que disputarán el 28 de julio en El Burgo de Osma ante la SD Huesca, ya de Primera división. Tras los primeros días para tomar contacto, será esta próxima semana cuando los pupilos de López Garai fijen este primer objetivo y para empezar a perfilar la plantilla. Además, mañana mismo está previsto un entrenamiento en la ciudad deportiva en el que los deportistas disputarán un primer partido.

Jordi Sánchez, parado por molestias

El joven delantero del Numancia Jordi Sánchez, una de las incorporaciones para esta temporada en el equipo rojillo, se encuentra parado a la espera de ver cómo evoluciona de un golpe que recibió en el cuádriceps en uno de los últimos entrenamientos. Según avanzó el técnico numantino, Aritz López Garai, el jugador tiene una pequeña molestia, «nada grave», pero se encuentra en observación. En cuanto al resto de lesionados, Dani Nieto sigue con su recuperación, Unai está a punto de volver a entrenar con el grupo y Luis Valcarce sigue trabajando al margen de cara a su reincorporación, de momento lejana.