El Lorca recibe ya descendido al Numancia

El Lorca recibe mañana al Numancia consumada su pérdida de la categoría. Descendido antes de las últimas cinco jornadas, su paso por la competición se ha desarrollado con el objetivo claro de la permanencia. Lejos se ha quedado de su intención. Una temporada le ha durado su aventura en la Segunda división una vez alcanzó la categoría el pasado verano. Fugaz paso por el fútbol profesional y ese matiz es el que defenderá mañana ante el equipo soriano. Sin nada en juego, el Lorca apelará a la profesionalidad para encarar este partido y el resto de una campaña en la que no tiene nada que decir a nivel particular, pero sí a nivel general puesto que se enfrenta a tres aspirantes a la zona de promoción. Puede convertirse en juez. Además del Numancia, jugará con Valladolid y Osasuna antes de cerrar su paso por Segunda frente al otro equipo ya descendido el Sevilla Atlético.

Pese a una trayectoria derrotista, el Lorca ha ofrecido una versión en casa más salvable. Sobre todo en el último tramo donde no ha perdido en su campo desde inicios de marzo. Sus últimos cuatro encuentros en su campo del Francisco Artés Carrasco los ha cerrado con dos victorias, Granada y Nástic, y dos empates, Barcelona B y Alcorcón. De poco le ha valido en esta parte del campeonato ya que venía muy tocado de las anteriores fases de la competición. Los 21 puntos en su feudo contrastan con los seis que ha sumado en sus desplazamientos. Una diferencia sustancial que resume sus carencias, solo una victoria lejos de Lorca y tres empates, y una de las razones de su actual posición y situación en el campeonato. En el Francisco Artés Carrasco ha conseguido una puntuación baja, 21 puntos gracias a cinco victorias y seis empates, la cuarta peor de los 22 equipos en liza, pero llevadera para luchar más tiempo por la permanencia de haberla complementado con unos números más suculentos lejos de su feudo. Por ahí se ha desangrado.

Su última fase del campeonato debe poner en estado de alerta al Numancia, que viaja con la necesidad de sacar un buen resultado de este desplazamiento si no quiere verse amenazado en sus aspiraciones de clasificarse entre los seis primeros. La aventura no es fácil nunca para un equipo como el soriano, pero debe primar su deseo de verse en la lucha por el ascenso por encima de la intención de no adulterar el campeonato de un equipo descendido que se puede dejar llevar. Su respuesta es una incógnita aunque no queda dudas sobre su buen momento como anfitrión.