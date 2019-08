Con dos derrotas en la mochila competitiva del recién estrenado curso, el Numancia afronta mañana la tercera jornada con la necesidad de virar completamente su trayectoria para salir de su actual posición y situación clasificatoria. Sin puntos, es el último de Segunda división. Frente al Mirandés, se necesita un cambio para no ampliar la dinámica desfavorable y no entrar en una posible deriva de resultados que complique más si cabe el comienzo del campeonato apelando posteriormente a urgencias siempre mal llevadas. El técnico numantino Luis Carrión ha preparado a lo largo de la semana la cita con el Mirandés buscando alternativas para armar el once que alineará mañana en Los Pajaritos. Cambios en todas las líneas, según se ha observado en los diferentes ensayos de las sesiones de entrenamiento. A falta de la última de las probaturas donde Alberto Escassi asumirá un protagonismo determinante para conocer si supera sus problemas en el tendón del tobillo izquierdo que le apartaron de la anterior partido en Tenerife, todo apunta a que el equipo podría variar respecto a esa cita.

Si Escassi supera la última prueba, podría entrar en el once titular pero en la zona defensiva. Junto a Carlos Gutiérrez ocuparía el eje de la zaga. Este movimiento de piezas en diferentes líneas se asienta en la entrada de Antonio Otegui en el centro del campo para acompañar a Gus Ledes en la zona de creación. Alo largo de las últimas temporadas y con todos los entrenadores que han pasado por el banquillo numantino, Escassi se ha convertido en un elemento casi imprescindible para ellos cuando su estado de salud se lo ha permitido y las sanciones no le han dejado fuera de la competición. El malagueño apura su recuperación y ayer continuó con el plan establecido para llegar a tiempo al partido frente al Mirandés, que no es una cita determinante, pero sí se entiende que debe ser un punto de inflexión para acabar con la racha de dos derrotas consecutivas. El estado de ánimo juega sus bazas en la alta exigencia deportiva.

La línea defensiva podría cerrarse con la participación de los dos laterales, Álex Sola y Héctor Hernández, los elegidos por Carrión en la cita anterior por delante de Iván Calero y de Adrián Castellano, ambos sin debutar todavía. El fichaje de Antonio Otegui y su consiguiente alineación se explica desde el conocimiento del entrenador de las posibilidades del futbolista navarro, que jugó bajo sus órdenes durante toda la campaña anterior en el Melilla. Otegui se unirá a Gus Ledes en la organización y salida del balón desde el centro del campo. Apartir de esa línea, los cambios también llegan hacia la zona ofensiva. Oyarzun, que perdió la titularidad en el partido de Tenerife, podría recuperar protagonismo desde la banda izquierda. Este movimiento desplazaría a Marc Mateu hacia el centro del terreno de juego. Los ensayos realizados en el campo de Los Pajaritos juntaron a los dos zurdos en un ataque en el que Moha también cobró mucha relevancia. Para esa banda derecha, el canterano tiene como competidores a Nacho Sánchez e Iván Calero, que además de lateral derecho puede adelantar su posición para participar en acciones más ofensivas. Nacho se ha recuperado de los problemas en el tobillo y llega en condiciones de discutir la titularidad. Ha entrenado con normalidad y presenta de esta forma su candidatura.

En el ataque, Guillermo e Higinio compiten por convertirse frente al Mirandés en el delantero de referencia. El bilbaíno se desgastó en Tenerife sin premio, mientras que el murciano ofreció una versión intensa con el acierto del gol. El primer tanto del Numancia esta temporada llegó de las botas de Higinio, que podría comenzar el encuentro de mañana en la vanguardia rojilla. La ausencia durante toda la semana de Zlatanovic, titular el pasado domingo, le aleja de cualquier posibilidad de repetir en el once, incluso de entrar entre los convocados. Además, ha sido citado por la selección Sub-21 de Serbia para los dos siguientes compromisos por lo que se podría perderse el encuentro en Almendralejo ante el Extremadura.

Entrenamiento

Jornada de recpueración para los jugadores de la plantilla, que dedicaron buena parte de la sesión a disputar varios enfrentamientos de futvoley y rondos, además de ejercicios físicos. Escassi participó en la fase física para posteriormente trabaja con Corrus en el gimnasio. El objetivo es recuperarlo a tiempo para el partido de mañana. El entrenamiento de hoy, 10.00 horas en el anexo de Los Pajaritos, despejará la duda sobre su participación dependiendo de la evolución de su tendón en el tobjillo izquierdo. El técnico no ofrecerá la convocatoria porque entran todos los disponibles y depués realizará los descartes.