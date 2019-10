Luis Carrión: "Tenemos un gran margen de mejora"

«Este primer cuarto es correcto. Tenemos bastantes cosas a mejorar», valoró Luis Carrión disputados los primeros once encuentros, un cuarto, de la competición. El entrenador del Numancia realizó este comentario en su repaso de la semana y coincidiendo con su comparecencia en la sala de prensa en la jornada previa al partido de hoy en Ponferrada. «Ha habido momentos de partidos mejores y peores. Nos ha costado completar partidos enteros a alto nivel. Creo que es algo a mejorar. El otro día, frente al Zaragoza, me gustó mucho la primera parte y la segunda parte vi a mi equipo demasiado atrás. Y atrás pasan cosas, como el penalti o el gol. Viene de atrás, hacer ratos buenos y ratos malos. Excepto dos partidos, Santander y Huesca, en el resto hemos tenido ratos buenos y otros no tanto. Es algo a mejorar. En estas once jornadas, lo mejor que tenemos no es la puntuación sino el margen de mejoras», explicó.

Respecto al partido de esta tarde, Carrión no eludió la relevancia del choque después de sumar una derrota en casa y de jugar fuera de su mejor escenario, el coliseo rojillo. «Es un partido importante, como los últimos, complicado, ante un rival recién ascendido aunque con historia en Segunda, que trabaja bien, con buenos jugadores. No será fácil. Nosotros vamos con ilusión y con ganas de conseguir tres puntos, que valen igual en todos los lados, no hay que obsesionarse demasiado. Creo que hemos realizado buenos partidos fuera de casa para poder ganar y en éste espero llevarnos los tres puntos. Me gusta que mi equipo sea parecido en casa y fuera. Puede ser diferente por el rival, no por estar en casa o en campo contrario. Si hacemos un buen partido, estaremos más cerca de poder ganar», destacó, que insistió en ir a por la victoria. «Espero poder llevar el peso del partido por todo lo que hemos trabajado, espero estar acertados y espero ganar. Es un campo que aprieta, pero nos da igual. Tenemos que ser un equipo valiente, fuerte e ir a por los tres puntos», confió.