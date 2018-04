Mal inicio y peor final

Un solitario gol de Carlos al inicio decantó la balanza a favor del Becerril que con el resultado de cara supo sufrir para llevarse la victoria en un duelo de necesidades.

El Becerril tiró de pegada para traducir la primera ocasión del encuentro en gol. Corría el minuto 4 cuando Melero, capitán del cuadro palentino, ponía un centro milimetrado para que Carlos, libre de marca, empujase con la testa en cuero al fondo de la red. El jugador del cuadro becerrileño no perdonó a pesar del esfuerzo de Javi para evitar que los locales cobrasen ventaja en el luminoso. Los de Víctor Cano saltaron a por todas e instantes después a punto estuvieron de hacer el segundo.

A pesar de la ventaja los becerrileños no se encerraron atrás y no renunciaron al intercambio de golpes. A cinco minutos para el final del primer tiempo los de Moises Gutiérrez pudieron empatar en un contragolpe, pero la opción de igualar la contienda se perdió en el limbo. Tras una primera parte loca se llegó al final de un primer acto en la que la clave del resultado final fue la puntería. A pesar del tanto tempranero, los sorianos no se descompusieron y apretaron hasta el asueto aunque sin fortuna. Con las espadas en todo lo alto el encuentro se fue al descanso.

Tras la reanudación, el partido fue por los mismos derroteros. Nada más comenzar la segunda parte la primera ocasión fue para el Becerril en un disparo del extremo Víctor Benito que salió ligeramente desviado. A renglón seguido el juez de línea anuló un gol a Kamate por fuera de juego. Poco a poco el Almazán se hizo con los mandos del partido. Empezó a dominar y a encerrar al Becerril en su campo. Los locales después de desaprovechar la opción de hacer el 2-0 dieron un paso atrás sabedores de la importancia de hacerse con los tres puntos e intentaron defender el marcador hasta el final del partido. Juntaron sus líneas y a penas dejaron espacios intentando sentenciar en un contragolpe. Precisamente en una llegada de Melero pudo llegar el 2-0 pero el disparo del mediapunta lo sacó Javi con una parada de bella factura que mantenía viva la esperanza del cuadro visitante. El Becerril no aprovechó su opción y sufrió hasta el final. En los últimos compases y con todo de cara los sorianos la tuvieron en un balón muerto con un remate alto de Kamate que enmudeció al público del Mariano Haro al ver como la victoria se ponía en jaque. El árbitro decretó cuatro minutos de tiempo añadido y en ese periodo los de Moises Gutiérrez lo intentaron con más corazón que cabeza pero sin derribar el muro de Ortega que cuajó una gran tarde. El Becerril supo sufrir para lograr una victoria que le deja vivo en plena lucha por la permanencia mientras que el Almazán tendrá que seguir luchando por sacar algún punto más que certifique la salvación ante la posibilidad de que caiga algún equipo castellanoleonés de segunda B al grupo octavo.