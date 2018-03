Mala jornada para los sorianos en Tercera

El Uxama se dejó ayer dos puntos por el camino en el municipal de El Burgo de Osma. Los de Rubén Puente no supieron hacer bueno el gol de la primera parte y terminaron con un empate a dos más allá del 80. El visitante, el Bupolsa, necesitaba tanto o más sumar para afianzar su salida del descenso, un descenso del que los burgenses todavía están a tiro, aunque lo evitarán a toda costa.

La primera parte fue muy floja. Quizá el Uxama fue el dominador de los primeros 45 minutos, pero lo cierto es que ninguna de las dos escuadras consiguió crear grandes ocasiones de gol. Por parte de los locales era Juan el que llevaba la voz cantante. Un ahínco que tendría premio en el 28. Un córner transformado por el propio Juan que cayó de cabeza en Mingarra para hacer ese primer tanto con el que la afición burgense se vino arriba. Fue una primera parte, además, marcada por un juego muy duro, un once contra once al límite que no reprimió el colegiado. Los últimos diez minutos transcurrieron sin más oportunidades, tampoco para el Bupolsa.

Tras el descanso, el Uxama, con un juego más conformista, consiguió calentar a la afición, que exigió a su equipo algo más de fuerza en el ataque. Volvieron a la carga los burgenses, pero al poco de volver a pisar el terreno de juego, una jugada que quedó en una mala zona embarrada del césped motivó el primero del Bupolsa. Era el minuto 50 y el Uxama no pudo despejar el balón que acabó metiendo Merino.

Era hora de espabilar. El Uxama lo hizo con los cambios y en el 67 una gran jugada entre Fran y Mingarra hizo el milagro. El segundo del Uxama que salió de las botas de Alfonso que enganchó de vaselina el pase de Fran ante el portero visitante.

La última media hora los burgenses se echaron atrás. Mala opción que aprovechó el Bupolsa para meter el empate a dos en el 85. Guti aprovechó un lío en el área para cerrar el empate. Un punto que en los últimos compases del encuentro pudo caer del lado de cualquiera. Peligro se creó al final para un Uxama al que un punto le sabe a poco pero bien para el Bupolsa que sigue sin ganar fuera desde septiembre del año pasado.

Poco acierto para el Almazán en casa

El Almazán perdió ayer en casa 0-2 ante la Arandina en un encuentro muy igualado al principio en el que el poco acierto local y la buena racha de los visitantes determinaron el marcador.

Fue un partido muy igualado en la primera parte, en la que sin embargo los visitantes supieron mostrar su superioridad en el plano físico. Juego directo y balones largos que no terminaron en grandes ocasiones. Al final un empate a cero al descanso que parecía justo al término de la primera parte.

Con la reanudación, el primero de la Arandina llegó en un despiste local que aprovechó Borja (minuto 56). Dos buenas ocasiones del Almazán, una de Santa solo contra el portero y otra de Pablo Sanz por la banda derecha, no llegaron a término. Mala suerte para los adnamantinos que en una contra recibieron de las botas de Ruba el 0-2 (minuto 80).

Al final, el Almazán no tuvo premio en un partido que quizá habrían podido resolver de forma positiva con más acierto. Toca reponerse y pensar ya en la siguiente jornada para no perder el colchón que separa a los adnamantinos de la línea roja.

Nuevo varapalo de un hundido San José

El San José volvió a sufrir una nueva derrota a domicilio ante la Cebrereña en un encuentro donde las ocasiones y la posesión fueron para el conjunto local, aunque los visitantes no hicieron un mal partido.

El partido comenzaba con un intento sin éxito del San José desde su campo tras un mal despeje del portero de la Cebrereña. En el minuto 9, una llegada clara de la Cebrereña, el portero visitante sale y despeja mal y la Cebrereña por parte de Juli hace el primer gol del encuentro. Con el gol de los locales, la Cebrereña tuvo ocasiones muy claras, aunque el San José no se quedó atrás.

Fue en los últimos instantes de la primera mitad, tras un robo al defensa, cuando Quiros se queda solo ante el portero, este no falla y pone el 2-0 en el marcador.

Con la reanudación del encuentro, la Cebrereña salió de nuevo enchufada. En el minuto 63, la segunda oportunidad clara de esta segunda parte a favor de los locales fue en un centro de Juli , el balón se pasea por el área pequeña hasta la banda sin que Terleira ni Quiros lleguen por un pelo a enviar el balón al fondo de las mayas. Tres minutos después, tras un saque de portero Juli le da el balón a Terleira y este mete el tercer y definitivo tanto de volea. En el minuto 68, otra clara oportunidad de la Cebrereña tras un tiro de Juli y un paradón del portero, el rechace le cae a David Terleira que consigue dar al balón con el portero totalmente rendido pero le balón se va rozando el palo.

En el mismo minuto, una réplica del San José a la contra que tras una buena jugada del San José que se planta delante de Gordo y este saca una mano espectacular. Dos minutos después, un balón largo de Gordo hacia Terleira, que se va solo hacía la portería, pero el linier indica fuera de juego. Ya en el minuto 73, tras un pase largo a Juli, este se va con todo el carril de la banda derecha por la que estaba creando muchísimo peligro, pone un centro a David que chuta pero el balón da un defensor. En los últimos instantes de partido, una oportunidad muy parecida a la del primer gol de Juli por parte de la Cebrereña que intenta picársela al portero pero su disparo se va por encima del travesaño. Y de nuevo otra muy clara oportunidad del San José que consigue detener Gordo en el tiempo añadido.

Pitido final y tres puntos para una Cultural Cebrereña que fue superior durante la segunda mitad, donde pudo marcar más goles de no ser por la gran actuación del portero del San José, Gordo.