Manos que dan vida a los esquís

No le entraba en la cabeza lo de tener que irse a Madrid o Logroño para arreglar y preparar sus esquís cada temporada y decidió formarse en una materia que no encontraba en Soria a nivel profesional. Raúl Izquierdo es un artesano, ahora todavía novato, del esquí, modalidad deportiva que lleva practicando una década. Un skiman formado a las órdenes de Miguel Oviedo, reputado profesional a nivel internacional que trabaja actualmente con el equipo nacional estadounidense.

«En Soria no había nada, así que decidí que había que hacer algo», explica. Empezó mirando vídeos en Youtube para ver cómo encerar y pulir sus esquís, pero tan pronto como llegó al primer curso organizado por la Federación de Esquí Madrileña entendió que, «con lo que se cuenta por ahí, parece imposible que no se destrocen más esquís».

El primer curso lo hizo en abril de 2017 y en este tiempo se ha seguido formando mientras que ayuda a compañeros y amigos que ponen en sus cada vez más expertas manos el cuidado y la preparación de su material de esquí. Aunque por el momento es una afición.

«Más que nada lo que hace falta es tiempo», destaca. Un proceso que en el caso de la cera para la suela del esquí se alarga varios días, ya que esta, según sus propiedades y para qué modalidad esté destinada, ha de quedarse secando 12 o 24 horas. «Con la cera se queda una película, luego pasas la espátula, rascas, cepillo, cepillo, cepillo (cada uno más fino que el anterior), hasta dejarlo bien pulido». La prueba del algodón es la de la gota de agua. Izquierdo lo demuestra mientras explica el proceso. Coloca una gota en una de las partes de la suela y, con solo levantar esa zona, el agua baja ligera y sin romperse hasta caer por el otro extremo. «Eso es lo que yo tengo que conseguir, que la gota no se rompa», apunta. Así es como termina un buen encerado.

Un encerado que, por cierto, debería durar una jornada. «Un encerado te dura un día, lo que pasa es que nosotros lo estiramos cuatro días. Luego hay gente que los encera una vez a la temporada o incluso algunos que los llevan a reparar una vez desde que los compran». Lo ideal es prepararlos para cada salida, aunque en el caso de Soria es complicado, ya que no existe un lugar en el que se haga profesionalmente. Sí que hay algunos esquiadores sorianos, como Sergio Barranco, muy vinculado a la disciplina desde pequeño y quien ha aprendido esta técnica con los años, que prepara su equipo y los de sus conocidos cuando salen a esquiar. Un caso parecido al de Jon Zubizarreta, de Almazán, quien después de diez años desde que empezó a preparar su propio material también se ha labrado un nombre y sirve de referencia para el mundillo soriano de este deporte de invierno. «La gente no se convence mucho al principio, pero luego les enseñas ejemplos con tablas que han llevado su cuidado y mantenimiento y la vida se alarga muchísimo… Nos sale mucho más barato», apunta este último, quien mejoró su técnica tras varias temporadas trabajando en Andorra. En cualquier caso, es común en Soria que los esquiadores tengan que salir de la provincia para poner sus equipos a punto o lo hagan en la misma estación de esquí, donde sí se encuentra ese servicio.



Un mundo aparte

El de los skiman, afirma Izquierdo, «es un mundo aparte», que requiere tiempo, «no tiene más misterio». Aunque sí que hay que tener maña. Lo más visible, o no tan visible pero sí inmediato, es la cera. «Las hay de todo tipo y son especiales para esquís, sobre todo por la temperatura a la que funden, para las condiciones o la zona en las que se vaya a esquiar. Porque tú cuando esquías, esquías sobre agua. La nieve con el rozamiento se funde y te crea una película y eso es sobre lo que esquías. Entonces si no tienes cera no deslizas igual», explica. De hecho, se pueden llegar a producir los llamados zuecos, comunes en las pieles de foca del esquí de travesía, cuando la nieve termina pegada literalmente al esquí. Pero hay más. Por el uso, las suelas pueden sufrir pequeñas roturas, como si fuese un pinchazo en una rueda. Estas se rellenan con poliuretano extendido y se vuelven a lijar porque, como bien saben los esquiadores, si el agua alcanza la madera y esta se hincha, «el material está perdido». Tema aparte es el del esquí de travesía, que «en Soria es una maravilla» y para el que estos skiman han de trabajar con la piel de foca.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el canto, que es lo que hace que el esquí se agarre en las curvas y que se hace imprescindible que esté afilado sobre todo en condiciones de mucho hielo para no dar con los huesos en el suelo. Y las fijaciones, que han de llevar una presión determinada en función «de la longitud de la suela, del tipo de esquiador, de por dónde te vayas a meter...». Así, «si no lo llevas fuerte y te metes en un sitio de pendiente, enseguida te salta la fijación, pero si lo llevas muy fuerte, cuando te caes y el esquí no salta te puedes destrozar las rodillas». Es una de las primeras indicaciones de quienes se dedican a este arte del deporte de invierno, que saben bien que todo lo anterior depende también del peso y el nivel de cada esquiador, pero que eso es algo en lo que «suele mentir todo el mundo», bromea Izquierdo.

El paso más avanzado son las máquinas, que eso sí que es un mundo aparte, por el momento difícil de alcanzar, ya que su coste supera los varios miles de euros. Con ellas se pueden hacer, por ejemplo, muescas en la suela, lo que se denomina estructurar y que consiste en marcarla con un patrón en función de las condiciones de la nieve, de la modalidad y la velocidad requerida. También es posible enderezar los esquís, que suelen venir cóncavos o convexos al comprarlos. «Tarde o temprano haré ese curso de las máquinas», avanza Izquierdo, aunque por el momento lamenta que la demanda que hay en Soria es limitada. No solo porque está siendo una campaña muy tardía, si no porque la temporada en sí es corta. Mientras sigue avanzando en su formación, cubre un hueco que, junto a otros pocos compañeros, sigue abierto en Soria en torno a la disciplina blanca.