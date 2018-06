Manu del Moral no seguirá en Soria

Manu del Moral no seguirá en el C.D. Numancia la próxima temporada. El delantero había renovado su compromiso automáticamente al jugar un mínimo de partidos, pero a petición propia y por asuntos familiares causa baja en la disciplina rojilla. Del Moral ha defendido la camiseta rojilla durante las dos últimas campañas y en ambas ha sido el máximo goleador del equipo, aunque en esta última compartía la condición de pichichi con Guillermo. Cada uno de ellos firmaba un total de nueve dianas.

El delantero andaluz marcaba en el José Zorrilla de Valladolid el último gol del Numancia en la campaña 2017-18. Del Moral ha cuajado una temporada de más a menos y en la que las lesiones no le han dejado rendir a su nivel a lo largo de la segunda vuelta. El curso pasado le sucedía algo parecido debido a los problemas físicos.

En el comunicado que mandó ayer el Numancia también se informaba sobre el resto de jugadores de la plantilla. En el mismo se indicaba que el club está negociando con los hermanos Valcarce de cara a una hipotética renovación. También acaba contrato Munir, que en principio quedará desligado del conjunto soriano.

Respecto a los efectivos que han estado cedidos esta temporada en las filas sorianas, Saúl, Elgezabal y Pere Milla regresan a sus clubes de origen. Saúl vuelve al Deportivo de la Coruña, mientras que Elgezabal y Pere Milla realizarán, en un principio, la pretemporada con el Eibar.

Un total de 18 futbolistas tienen contrato en vigor, a los que hay que sumar la llegada de Atienza. Los jugadores que tienen compromiso con los rojillos son Aitor Fernández, Ripa, Dani Calvo, Íñigo Pérez, Escassi, Higinio, Julio Álvarez, Nacho, Markel, Carlos Gutiérrez, Unai Medina, Grego, Guillermo, Marc Mateu, Dani Nieto, Pablo Larrea, Diamanka y Gaizka Campos. Las necesidades numantinas pasarían por un lateral izquierdo, un mediapunta y un delantero centro.

Aitor, en la agenda de la Real Sociedad

La espectacular temporada que ha realizado Aitor Fernández en el C.D. Numancia no ha pasado desapercibida a muchos de los equipos de fútbol español y uno de los que ha seguido al portero ha sido la Real Sociedad. Según apuntan desde la capital donostiarra, el club txuriurdin tendría en su agenda al meta de Mondragón para reforzar los tres palos de cara a la próxima campaña.

Aitor Fernández tiene contrato con el Numancia hasta junio de 2021 después de renovar el pasado mes de abril con los rojillos. Su cláusula de rescisión ascendería a 1,5 millones de euros, una cantidad que no sería obstáculo para que la Real Sociedad afrontase la operación.

El meta guipuzcoano ha sido fundamental para que el Numancia alcanzase los play off y se quedara a sólo un paso de subir a Primera División. Aitor Fernández lo ha jugado todo en una temporada en la que únicamente se ha perdido un partido, concretamente ante el Real Zaragoza en Los Pajaritos en Liga regular. El meta fue baja por enfermedad.

El Numancia ha tenido una valor seguro en la portería y su actuaciones bajos palos le han dado a los sorianos muchos puntos. Su última gran actuación fue en el partido de vuelta de las semifinales de la promoción en La Romareda ante el Zaragoza. Aitor fue un muro ante las acometidas de los maños en la segunda parte.

Dani Nieto se rompe el cruzado

Dani Nieto recibía ayer malas noticias de las pruebas a las que fue sometido en Zaragoza y es que el numantino sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le mantendrá en el dique seco durante al menos seis meses. El futbolista balear se lesionaba en el último entrenamiento de la pasada semana, concretamente antes de viajar a Valladolid para disputar el último encuentro de play off.

Según señalaba Ignacio Arche como jefe de los servicios médicos de la entidad numantina, «lo más probable es que pase por el quirófano». El galeno no concretaba una fecha para la operación, aunque sí que señalaba que la intervención no se demorará en el tiempo.

La lesión de Dani Nieto es la misma que sufría esta temporada Luis Valcarce. A tenor de la experiencia con otros jugadores, el balear estará apartado de los terrenos de jugo como mínimo hasta las próximas navidades. Sin lugar a dudas un jarro de agua fría para el jugador rojillo.

Dani Nieto no ha tenido el protagonismo que esperaba en el equipo de Arrasate. El balear sólo ha disputado 822 minutos en los 24 partidos de Liga que ha jugador. El mediapunta numantino ha marcado dos goles este curso y de especial importancia fue el que marcaba en El Sadar ante Osasuna y que daba el definitivo empate a dos cuando el choque ya expiraba. Fue en la Copa del Rey, en el partido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, cuando se vieron las mejores prestaciones de Dani Nieto a lo largo del curso pasado.