«La prioridad es ganar». El Río Duero Soria visita mañana la cancha del TextilSantanderina con un balance de una sola victoria en cinco jornadas disputadas en la Superliga de voleibol. El entrenador celeste, Manuel Sevillano, es consciente de la necesidad de romper la dinámica en Cantabria con un calendario próximo complicado. Las dos siguientes citas le medirán a Teruel y Palma con lo que supone enfrentarse al segundo y tercer clasificado. Una en casa, ante los aragoneses, y la siguiente, fuera, cuando el conjunto soriano no ha ganado un partido como visitante desde marzo de 2018 con todo un curso en blanco. El enfrentamiento ante la Textil Santanderina se presenta como la oportunidad para acabar con esa racha tan desfavorable y, además, para sumar una victoria balsámica de cara a una clasificación comprometida en la que ocupa la décima posición con cuatro puntos, los mismos que el penúltimo, Vecindario, ya en puestos de descenso de categoría. Así que Manuel Sevillano insistió en lo prioritario: «Comenzar a ganar».

«El partido con Almería nos dejó buenas sensaciones. Pero esas sensaciones las debemos trasladar a los partidos con equipos de nuestra liga. Nos falta ganar y enganchar unas victorias para acabar con esta dinámica», reconoció el técnico, que sabe de la dificultad de jugar frente al conjunto cántabro pese a tener un cartel de un nivel parejo a la media de la categoría. «Este equipo no tiene nada que ver con el que nos enfrentamos en pretemporada. Comenzó muy bien. Ahora, ha bajado un poco, pero está en la misma sintonía que nosotros. Será complicado», asumió.

La clave para superar al rival estará en «la forma de competir», indicó el técnico. «Tenemos que jugar duro, con intensidad durante todo el partido sin pensar en el rival. Jugar a nuestra manera y no cometer muchos errores cuando se pone feo el partido. En los partidos anteriores, el caos ha sido colectivo. No puntual de un jugador o por un aspecto del juego. En este caso puedes cambiarlo o intentar variar la dinámica solucionando ese punto débil», destacó Sevillano.

En este sentido, Juan Francisco Frías, incluido en el equipo ideal de la última jornada de la Superliga, corroboró las palabras de su entrenador al constatar que en tres de los cinco partidos disputados, sobre todo ante Almoradí, el equipo no había estado bien y que se desplomaba cuando el resultado se ponía cuesta arriba con tres o cuatro puntos de desventaja. «No es que dejemos de jugar, eso no, pero nos cuesta sobreponernos con los marcadores muy en contra», indicó el joven central. Frías ha disputado los dos últimos encuentros como titular por la ausencia de Graells. En su segunda comparecencia en el equipo inicial ya ha destacado como para ser uno de los señalados para el siete ideal de la jornada. «Tengo la confianza del entrenador. Vine con la idea de pelear el puesto con Víctor Méndez y Albert Graells y estoy jugando», apuntó el joven central, que asume su margen de progresión. «Creo que puedo mejorar en el bloqueo porque a veces no pongo bien las manos y el balón pasa por esa zona», se sinceró. El técnico reconoció que seguirá jugando porque Graells será baja para el partido de mañana en Cabezón de la Sal.