Marta Charle: «Siempre he soñado con un equipo de chicas en Soria»

Despuntó en las categorías inferiores del Calasanz, a los 14 fue la primera soriana en ser seleccionada por la Federación de Castilla y León y ahora sigue rompiendo barreras para ser también la primera que asciende a la recién creada Primera B, categoría profesional. Marta Charle (Villálvaro, 27 de febrero de 2000) se marchó a los 17 años a Valladolid porque en Soria no podía jugar. Milita en el Parquesol y este año ha comenzado el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Aborda ahora las últimas dos jornadas de liga.

Pregunta.- El curso pasado el Parquesol vivió un momento complicado con cuatro técnicos en un año y en este estáis celebrando el ascenso a la nueva Primera B. ¿Borrón y cuenta nueva?

Respuesta.- En comparación el año pasado con este es muy diferente, porque cuatro entrenadores en un año a nivel psicológico y a nivel deportivo es duro. Te acabas hartando, no hay estabilidad. Pero este ha sido espectacular. Al final el último entrenador que tuvimos el año pasado decidió quedarse, Rubén Jiménez, y nos ha estado poniendo metas. Una de ellas era quedar entre las cuatro primeras para subir a Primera B.

P.- Y lo habéis conseguido tres jornadas antes de acabar la liga. ¿Cuál es el secreto?

R.- Si vamos segundas es que hemos hecho bien las cosas tanto fuera como dentro del campo, porque se refleja todo en el campo… Somos una gran piña y esto nos ha hecho unirnos más. Ya estamos con ganas de empezar y todavía no hemos terminado esta temporada.

P.- Será una temporada nueva. ¿Te sigues viendo en el Parquesol?

R.- Ojalá que todo el equipo que ha ascendido este año lo haya conseguido para llegar a ser algo más y por mí que no me quede estancada en esa Segunda división y que siga contando conmigo Rubén. Yo no lo dudo, pero siempre hay que esforzarse el hasta final de temporada para que vea que soy una pieza más dentro del equipo.

P.- De que te has convertido en una pieza importante del equipo no hay duda, en el propio club lo dicen. Has marcado ocho goles y has tenido la titularidad. ¿Crees que has evolucionado este año?

R.- Sí. La verdad es que en el Parquesol he estado un año y he aprendido mucho, pero también es lo que llevo de temporadas anteriores, con el Burgos y el Calasanz. Y esta temporada yo la verdad es que no me quiero echar flores, pero si lo dice la gente me lo tendré que creer y seguir adelante. Quiero tener los pies en el suelo siempre y de cara al año que viene ir a por más e intentar hacer una buena temporada.

P.- Estarás al tanto del equipo femenino del San José, el primero sénior en Soria.

R.- Sí, y me alegro un montón, porque yo siempre he soñado con que hubiera un equipo de chicas en Soria. En el Calasanz siempre he estado súper bien, pero con chicas es diferente. Y me alegro mucho. Encima que vayan segundas y que estén tan unidas, tan motivadas… Yo hablo con Beatriz Villar (la capitana), que jugamos juntas en Burgos, y me cuenta muchas cosas. Es una pasada. Si hubiera estado el equipo cuando yo tuve que irme, me hubiera quedado de cabeza.

P.- ¿A qué edad tuviste que salir de Soria para poder seguir jugando?

R.- Con 15 años me fui del Calasanz y a los 17 me fui a Valladolid, que fue en el curso de segundo de Bachillerato. Es un año muy duro en el que la gente no decide irse a la ligera, pero lo pensé mucho y con 17 me fui fuera de casa, me hice independiente. Aunque antes en el Burgos estuve yendo y viniendo con mi familia todos los días.

P.- Los tiempos cambian y el fútbol femenino llena estadios. ¿Cómo se ve este cambio desde dentro?

R.- Yo creo que el fútbol femenino ha crecido mucho gracias a redes sociales, televisión, a las propias jugadoras. Y la gente se está animando a ver los partidos, como el otro día en el Wanda Metropolitano con el Atlético de Madrid y el Barça. Eso es increíble. Y verme que estoy creciendo en un club como el Parquesol, también como persona, e imaginarme que estoy en un equipo de Primera gracias a cómo está creciendo el fútbol femenino y como lo están valorando todos es lo que me hace seguir jugando a fútbol.

P.- El fútbol femenino llena estadios y paralelamente se está negociando el primer convenio colectivo para la Primera división femenina, que incluye entre otras cosas el salario mínimo. ¿Cómo lo valoras?

R.- Siempre he pensado que un salario mínimo tiene que haber, porque son jugadoras que tienen que estar igual de valoradas que los hombres. Pero también en otras categorías, porque si Primera B de chicas es una Segunda división de chicos, entonces es un poco injusto que los chicos vivan del fútbol y las chicas aún estando en esta división sepamos que no podemos vivir de esto y tenemos que trabajar en otras cosas. Y es verdad que el dinero no lo es todo, pero si tú estás trabajando, entrenando y poniendo tu esfuerzo en jugar, qué mínimo que las chicas también cobren. Entonces es un paso más, pero todavía falta camino.