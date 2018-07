Marta Pérez se cuelga el bronce

Marta Pérez Miguel se colgó ayer la medalla de bronce en los 1.500 metros de los Juegos del Mediterráneo. La atleta soriana finalizó en tercera posición en la final directa disputada en Tarragona con un tiempo de 4:15.66 por detrás de las dos representantes de Marruecos, Rababe Arafi, 4:12.83, y Malika Akkaoui, 4:13.31, primera y segunda, respectivamente. En cuarta posición se clasificó la otra española en la final, Solange Pereira, 4:15.97, en plena lucha por esa medalla con la soriana, que finalmente se subió al podio de esta competición internacional, una de las primeras citas de calado en su calendario competitivo de la presente temporada estival que contará con el Europeo de Berlín como uno de sus momentos de mayor relevancia.

La carrera discurrió en clave táctica. Marta Pérez intentó siempre ir en cabeza del grupo en el que compitieron definitivamente once atletas por la ausencia de la albanesa, Luiza Gega, y la tunecina, Haifa Tarchoun. A lo largo de la prueba, en un momento, la soriana se vio superada por dentro por varias rivales. Su reacción no se hizo esperar y tiró hasta ocupar un lugar destacado, en primera lugar a falta de dos vueltas, junto a las dos marroquíes y la otra española. Esta maniobra permitió limpiar el grupo que se redujo a estas cuatro. Las dos africanas impusieron su mayor aceleración en los últimos 200 metros. Marta consiguió seguirlas a cierta distancia aunque no pudo luchar por la segunda posición. La tercera plaza la peleó con Solange Pereira consiguiendo terminar como tercera para colgarse la medalla de bronce. Primer éxito internacional con España para la soriana. Marta Pérez se mostró muy satisfecha con la medalla, la primera en su carrera internacional, pero también reconoció a modo de autocrítica que cometió un error táctico y que tiene algunas cosas que corregir. En cualquier caso, la atleta soriana terminó muy contenta porque en sus primeros Juegos del Mediterráneo consiguió una medalla, un objetivo al que se enfrentaba, y amplió su experiencia competitiva internacional de cara a las próximas citas del verano.