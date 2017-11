Marta Pérez y Daniel Mateo: destino Eslovaquia

Estaba cantado, que se dice. Marta Pérez y Daniel Mateo han entrado en la selección del equipo español para la primera gran cita de la temporada, el Campeonato de Europa de campo a través que se celebrará en Samorin (Eslovaquia) el próximo 10 de diciembre, a donde España viaja con un equipo formado por 40 atletas.

Mateo selló su pase matemático entre el Cross de Atapuerca y el Cross Internacional de Soria. Marta Pérez triunfó en la cita burgense, pero tuvo que esperar hasta este fin de semana para cerrar su billete en el Cross de Alcobendas, la última prueba puntuable para la cita europea. Ambos correrán en la categoría absoluta. Para Daniel será su sexta participación en un Europeo de Cross, tras cuatro en categorías inferiores y dos ya como sénior. «Me encuentro muy bien, la preparación ha ido perfecta y estoy con ganas de luchar y jugármela y hacer todo lo que se pueda», asegura el adnamantino, que no tiene en la cabeza un puesto concreto, sino hacer un buen papel. Para Marta será la primera cita internacional en un Europeo de cross siendo absoluta, experiencia que se une al campeonato de Europa de pista disputado este verano y otras participaciones en campo a través en categorías inferiores. «He recibido la noticia con mucha ilusión», aseguraba la atleta, que aunque disfruta más la pista, sí se alegra de verse «como una atleta tan polivalente». Viajará con el objetivo de «hacer una buena carrera», acorde al momento que ha demostrado. No habla de puestos si no de que en conjunto se vea que el atletismo femenino tiene un buen fondo.

Entre los 40 atletas que forman parte del equipo nacional, la Real Federación Española de Atletismo ha seleccionado también al deportista manchego del CAEP David Bascuñana, que correrá en la categoría sub23. Será su debut internacional. Un cuarto atleta del CAEP que también había conseguido los puntos necesarios para estar entre los seis seleccionados, el sub20 Carlos Jiménez, no ha sido elegido por decisión técnica y será el primer reserva.

Según informa la federación, el equipo español estará liderado por los vigentes campeones de España de la especialidad en categoría absoluta Adel Mechaal y Trihas Gebre y por el sub23 Carlos Mayo, que buscará su cuarta medalla consecutiva en esta competición.

En categoría absoluta masculina España no se baja del pódium desde la edición de Tilburg 2005 y presenta en esta ocasión otro potente equipo, liderado por Mechaal y en el que se incluyen, además de Mateo, Ayad Lamdasse, Javier Guerra, Jesús España y Juan Antonio Pérez.

En la categoría femenina, además de la campeona de España Gebre y la soriana Marta Pérez, destacan atletas como Ana Lozano, Nuria Lugueros, María José Pérez y Maitane Melero. Este equipo fue quinto el año pasado.

La cita de Samorin cuenta con una novedad, la inclusión por primera vez en el programa de esta competición del relevo mixto. En ella participarán Solange Pereira y Víctor Ruiz y Esther Guerrero y Jesús Gómez.