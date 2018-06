Marta Pérez hace mínima para el Europeo de Berlín

Espectacular. Marta Pérez consiguió ayer la mínima para participar en el Europeo de Berlín que se celebrará en agosto. La soriana cumplió las mejores expectativas en la final del 1.500 del Meeting Iberoamericano de Huelva y llegó a meta con un tiempo de 4:07.10 (sobre 4:10.50), en un final agónico pero con ventaja sobre sus inmediatas perseguidoras. Un tiempo que se convierte para la soriana en la mejor marca de la temporada.

A Marta, que aceleró el ritmo pasada la segunda vuelta, cuando iba segunda, parecía que las fuerzas le iban a vencer a falta de 200 metros. Pero corrió con determinación y no flaqueó.

La arrancada le sirvió para compensar el empuje de sus perseguidoras, que entraron a partir del 4:07.53 de la keniata Winfredah Nzisaken. Fue tercera la italiana Margherita Magnaniita con un tiempo de 4:07.88.

El elenco español entró en el 4:07.90, mejor marca personal de la atleta de 800 Esther Guerrero, y el 4:08.52, marca de la temporada de Solange Pereira. Tiempos, los de las españolas, con los que también hacen mínima europea.

La soriana esta cuajando una gran temporada y este triunfo no hace si no confirmar su escalada.

Pérez participó en el Europeo al Aire Libre de 2016 en Amsterdam, en la que fue su primera internacionalidad en categoría absoluta, para la que se postuló con un tiempo de 4:10.43. Hizo 4:17.24 y no pasó entonces de ronda.

Saúl martínez, séptimo

También participó en la prueba Saúl Martínez. El atleta burgense corrió la final A del 800 unos minutos antes que Marta. Llegó a meta en séptima posición y con un crono de 1:47.28. Martínez partía con una mejor marca de 1:46.80, pero se quedó lejos de la mínima para Berlín (1:46.50). En la prueba se impuso el español Saúl Ordoñez, que llegó meta en 1:44.44. Junto a Álvaro de Arriba (1:44.99), los atletas cerraron una gran actuación bajando del 1:45.

Por último, el deportista del Atletismo Numantino Ibrahim Chakir se retiró en los 3.000 obstáculos.