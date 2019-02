Marta Pérez se pierde el Nacional por lesión

Llega la cita estrella de la temporada nacional bajo techo y lo hace sin dos de los máximos exponentes del atletismo soriano. Un esguince en el pie derecho que se hizo el jueves impide a Marta Pérez revalidar el oro del año pasado en el 1.500. Se une de este modo al heptatleta Mario Arancón, plata en 2018, que no ha podido recuperar a tiempo una rotura en los isquiotibiales que sufrió a finales de enero. La expedición soriana al Campeonato de España de Antequera está formada por 13 atletas oriundos de la provincia o que corren con los colores de los clubes locales. Entre ellos, el numantino Mario López en los 60 lisos y la celtíbera Raquel Álvarez en altura apuntan a las medallas.

«No es una lesión grave, pero viene en un momento muy malo». Esa es la lectura de Marta Pérez, que decidió ayer no participar en el Nacional después de sufrir «un esguince bastante fuerte» durante el rodaje del jueves. «He estado con mi fisioterapeuta y los servicios médicos de la Federación y lo he intentado, pero no puedo ni andar», explica. Tiene un esguince de grado dos. «Tengo el pie hinchado, hematoma, derrame...», pero sabe que «no es grave» y lamenta que de haber sucedido «hace una semana, no hubiera pasado nada». Su objetivo es curarlo bien y centrarse en el Europeo, cuya lista se conocerá tras el Nacional. «En teoría va el campeón de España y dos a criterio. En ese criterio podría entrar porque tengo la mínima hecha en esta misma temporada, pero a partir de ahí es cuestión de que el seleccionador quiera sacarme en la lista». Con 4.10.10, la soriana encabezaba el 1.500 femenino. Venía de un Meeting Villa de Madrid complicado, en el que terminó con octava con un tiempo de 4:15.65, pero se encontraba preparada para la cita nacional. Lucharán por el cetro sus inmediatas perseguidoras: Solange Pereira (4:10.39) y Esther Guerrero (4:10.81).

Pérez se une de este modo a otro soriano ausente: Mario Arancón. El heptatleta, plata el año pasado, sufrió una rotura de isquiotibiales a finales de enero y a pesar de estar en la recta final de su recuperación, prefiere centrarse en el aire libre, donde, como Marta, ostenta el oro de campeón de España.

En cualquier caso, y aunque las ausencias pesan, la quiniela provincial cuenta con otros buenos exponentes al podio.

La localidad malagueña de Antequera es sede de esta competición por segunda ocasión en su historia y es la última oportunidad para hacer mínimas para el próximo Campeonato de Europa bajo techo de Glasgow (1-3 marzo).

En la categoría femenina destaca Raquel Álvarez. La saltadora de Las Celtíberas debutó en esta cita hace ahora 21 años, con 14, y se estrenó en el podio en 1999 con un bronce. Fue plata el año pasado y parte con la segunda mejor marca (1,80 metros) compartida con Cristina Ferrando. Es líder Izaskun Turrillas (1,81).

El club soriano femenino se estrena este año con tres atletas. Compiten también la soriana Patricia Millana en pértiga, que parte con la décima marca (3,85 metros) en su debut y con el objetivo de mejorar su marca personal, y Ana María Chico, que intentará meterse en la final del 800 con 2:12.88. Además, la numantina Carmen Romero estará pendiente de si es repescada en el 400, ya que se quedó a 12 milésimas de la mínima y no entró en la primera lista de 24 participantes.

La última mujer en liza es la soriana Ashley Abaga. La atleta del Politécnico Soria-Caja Rural parte con la undécima marca en el 200 (24.87).

En cuanto a la categoría masculina, el velocista numantino Mario López Moure es el más destacado. Acude a Antequera con la mejor marca del 60 metros lisos (6.71). Tendrá rivales duros con los jóvenes Sergio López, Dani Ambros, el vigente campeón de España de 100 metros lisos Aitor Same Ekobo o Yunier Pérez, que vuelve tras lesión. Entra en liza el también numantino David José Pineda, con una marca de 6.93.

El Atletismo Numantino cuenta con otros siete atletas. En los 800 metros lisos destaca el burgense Saúl Martínez, que hizo marca personal hace dos semanas (1:49.13) y pujará por unas medallas muy caras a las que es firme candidato su compañero de entrenamientos y medallista mundial en Birmingham, Saúl Ordóñez (1:46.62). El segoviano Mohamed Selmi será el otro numantino en liza (1:51.16).

En el 200 competirá Daniel Quero, que parte con una marca de 21.66, a menos de un segundo del líder, Daniel Rodríguez (21.19).

Albert Álvarez y Eloi Guimera serán los representantes numantinos en pértiga. El castellonense ha dejado el listón esta temporada bajo techo en 5,13 metros y el de Sabadell en 5 metros. La marca de referencia son los 5,55 de Didac Salas.

Por último, Juan José Alarcón y Andrés Corralero tomarán parte en el heptatlón. El primero ha registrado 5.027 puntos y el segundo, 4.976. La lista la encabeza el tinerfeño Jonay Jordan con 5.749 puntos.

SAÚL MARTÍNEZ: «Las medallas están caras, pero estoy en buen estado de forma»

Saúl Martínez llega al Campeonato de España de pista cubierta con marca personal, satisfecho «a medias» con una temporada bajo techo en la que inicialmente no pretendía centrarse y «en buena forma» para pelear en el 800 por unas medallas que se antojan «caras». Parte con la quinta mejor marca con 1:49.13.

El burgense del Atletismo Numantino no para. Una semana antes de hacer marca personal en Sabadell, en una carrera «pésima tácticamente» pero con la que aún así se quedó a 63 milésimas de la mínima para el Europeo de Glasgow que se celebra entre el 1 y 3 de marzo, había corrido de liebre en el 1.500 del World Indoour Tour que se celebró en Karlsruhe (Alemania) y en el Meeting Villa de Madrid del fin de semana pasado sufrió el cansancio.

Y aunque terminó tercero, no pudo cerrar una mínima que está en 1:48.50 y que en el Nacional de este fin de semana, última oportunidad, es complicado conseguirla. Con ello, el burgense no se amedrenta: «No me preocupa porque al principio de curso no tenía pensado hacer pista cubierta y me he encontrado con un estado de forma mejor de lo que esperaba».

Más liberado de los estudios después de los últimos exámenes, se centrará en el aire libre.

El burgense está preseleccionado para los Juegos Europeos en Minsk (Bielorrusia), pero no es definitivo, y peleará por las medallas en el Nacional en una de las pruebas más caras. Con una marca de 1:46.80, no cierra las puertas a pelear por el Mundial de Doha. «La mínima es muy exigente, pero si la salud respeta y tengo continuidad entrenando, creo que tengo la capacidad de correr por debajo de 1.45.80».