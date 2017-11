Solo falta la circular que lo certifique, que tendría que publicar hoy la Real Federación Española de Atletismo, para celebrar el paso de la atleta soriana Marta Pérez a la que será su primera participación internacional en un Europeo de cross en categoría absoluta. Se uniría de este modo al tambiénsoriano Daniel Mateo, del mismo modo clasificado por sus triunfos en Atapuerca y en Soria.

«En teoría se guardan dos a criterio y las otras cuatro van por puntos», cuenta Pérez, que consiguió un tercer puesto español en el cross de Alcobendas de este fin de semana que le daría el pase matemático, junto al tercer escalón del podio español al que se subió en Atapuerca. Apesar de ello, quiere ser precavida. «Por puntos sí que estoy metida y yo casi que estoy convencida, con confianza, además ayer hice muy buena carrera», explica la soriana.

Según los criterios de selección de la federación, están ya preseleccionados los dos vigentes campeones de España en 2017, Adel Mechaal y Trihas Gebre, siempre que demuestren encontrarse en buena forma deportiva. En cuanto a las chicas, otras cuatro plazas se deciden en base a la puntuación obtenida en las tres carreras de referencia, quedando el resto de plazas restantes, una, a criterio del Comité Técnico.

Disputadas las tres pruebas puntuables, la de Atapuerca, el Cross Internacional Ciudad de Soria y el Cross Internacional de la Constitución-Memorial Antonio Rodríguez Benavente de Alcobendas, Marta Pérez es la cuarta atleta clasificada con 30 puntos en la categoría absoluta. Por ello cualquier cosa que no fuese que el nombre de la soriana entrase en esa convocatoria para la cita europea que se celebrará el próximo 10 de diciembre en Samorin (Eslovaquia) sería una sorpresa.

«Entré tercera española, hice una carrera buena, me puse detrás y dejé que la gente dejase el grupo», relata Pérez sobre la carrera del pasado fin de semana. La atleta llegaba de correr en casa, en Soria, donde no cuajó una buena actuación: «Me confundí, me vacié antes de tiempo». Especializada en el 1.500, Pérez es conciente de que en ocasiones el campo a través se le hace largo. En Soria llegó un momento, relata, «en el que vas más pendiente de lo que vas perdiendo que de lo que puedes ganar», pero en Alcobendas se repuso. «Es muy duro, con cuestas muy pronunciadas, y no te permite ir muy rápido, pero a mí me iba bien, es bastante técnico». En la tercera vuelta se empezó a formar grupo y Marta lo abordó «con mucha cabeza». Al final, esa tercera posición como española será la que le ha de dar su primera participación internacional en un Europeo de cross siendo absoluta, experiencia que se une al campeonato de Europa de pista disputado este verano y otras participaciones en campo a través en categorías inferiores.