Marta Pérez, sin complejos en la final del 1.500

Primera de su semifinal, con marca personal y mejor marca española de todos los tiempos. Todo ello en una sola jornada y en su primer Europeo bajo techo.

Marta Pérez pelea hoy (21.12 horas) en una de las finales más destacadas de Glasgow. La soriana tiene una puja complicada por las medallas en una carrera en la que el nombre de la británica Laura Muir, oro el viernes en el 3.000, copa todas las apuestas.

Inteligencia y resistencia fueron dos de las cualidades de las que hizo gala la soriana el viernes en su semifinal, que cerró con 4.08.05. Un segundo menos que la que ostentaba hasta la fecha, el 4:09.24 de 2018, y dos menos de la marca de este curso, 4.10.10.

«Cuando acabó Berlín, dije que en el Europeo cubierto me metía en la final, pero no ha sido un invierno fácil, físicamente no respondía muy bien, no pude ir al Campeonato de España, tuve casi una lesión...». Al poco de acabar su semifinal y en declaraciones a Real Federación Española de Atletismo, la soriana se mostraba contenta y sorprendida.

La progresión que había protagonizado la soriana hacía pensar que podía estar en la final, pero, como dice, no ha sido su mejor invierno. Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas un esguince en el pie derecho impidió que pudiese participar en el Campeonato de España. Las dudas que podría haber motivado esta ausencia, no obstante, se resolvieron pronto el viernes.

«No las tenía todas conmigo», decía la soriana. Con ello, compitió para meterse en la final y se metió. Pérez, que había salido «a tirar», pronosticaba poder rebajar la marca y meterse por tiempos. Ayudaron las rivales, pero lo cierto es que la mediofondista soriana recuperó su 200 final y a 20 metros para meta vio que era posible meterse segunda. Al final fue primera.

Así hoy se verá las caras con nueve de las mejores mediofondistas europeas. Entre ellas Laura Muir, la misma atleta con la que se vio las caras en su primera final europea, en este caso al aire libre, el año pasado en Berlín. «Tengo claro que lo voy a afrontar con ganas. Es una final de mucho nivel puesto que hay dos favoritas que tienen mucho nivel, pero las demás estamos un poco más igualadas». El mejor tiempo de largo lo ostenta la británica, que parte con una marca de 4:01.84. Le sigue la polaca Sofía Ennaoui, con 4:05.22. Entre el 4:05 y el 4:09 están el resto de atletas.

Todavía se acuerda la soriana del tirón de Muir en el último Europea al aire libre en el que exprimió la carrera al máximo para cerrarla con 4:02.32. «Un 1.500 en una final, a no ser que Muir nos haga como en Berlín, tampoco se corre tanto durante todo el 1.500, así que muchas veces sí que puedes estar ahí». A todo esto que la polaca en aquella cita fue segunda. Con ello, el objetivo de Marta Pérez, que fue novena en esa cita del año pasado (tiene una marca de 4.04.88 al aire libre), es poder quedar «entre las seis primeras». Lo cierto es que en las quinielas a veces se acierta y otras no y la soriana también tiene mucho que ganar.