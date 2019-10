Marta Pérez supera la primera criba del Mundial

Marta Pérez superó ayer la primera criba en su participación en el Mundial de atletismo de Doha al clasificarse para la semifinal de la prueba de los 1.500 metros. Y lo hizo de forma nítida y brillante tras finalizar su serie de clasificación en la cuarta posición. La soriana saltó al tartán del estadio qatarí en la tercera y última de las series clasificatorias con la idea de marcar un ritmo alto en la carrera, según declaró a Teledeporte, pero sin conseguir superar los tiempos de la primera de las series donde se corrió más rápido. Marta Pérez inició la prueba en primera posición aunque se vio superada por la rumana Borocea en los primeros compases para pasar a una tercera y cuarta posición que mantuvo hasta la llegada. La atleta registró un tiempo de 4:07.48 para finalizar en cuarta posición por detrás de la estadounidense Jenny Simpson, 4:07.27, la canadiense Gabriela Debues-Stafford (4:07.28) y la británica Laura Muir (4:07.37). Cada serie clasificaba a las seis primeras y también entraban en semifinales los seis mejores tiempos a partir de la séptima plaza. Un total de 24 atletas para jugarse un puesto en la final del próximo sábado.

Marta Pérez compitió en la tercera serie, la última de clasificación, conociendo lo que habían registrado sus rivales en las dos anteriores. La primera resultó la más rápida de todas y de ello se benefició la otra representante española en la prueba. Esther Guerrero entró novena en esa carrera y certificó por tiempos su pase a semifinales al registrar el tercero de seis puestos que conseguían la clasificación a través del cronómetro. Guerrero correrá en la primera semifinal hoy, alrededor de las 22.00 horas, al entrar en meta con un registro de 4:06.99. Marta Pérez disputará la segunda semifinal, alrededor de las 22.12 horas, buscando un puesto en la final del sábado. Entre las rivales de la soriana se encuentran las estadounidenses, Jenny Simpson y Nikki Hiltz, la británica Laura Muir, las australianas Linden Hall y Jessica Hull, la canadiense Gabriela Debues-Stafford, la sueca Yolanda Ngarambe, la marroquí Malika Akkaoui, la etíope Gudaf Tsegay, la ugandesa Winnie Nanyondo y la keniana Winny Chebet.

La atleta soriana finalizó la prueba muy satisfecha con la clasificación y declaró a Teledeporte que terminó bien la carrera. «He entrado por puestos y era una forma de asegurarme la clasificación. La idea era hacer que mi serie no fuera lenta, lo he intentado saliendo la primera, pero pronto me ha superado la rumana y luego he ido siempre tercera o cuarta sin desgastarme en movimientos en cabeza porque he ido bien, controlando», comentó Marta, que aseguró tener muchas ganas de pasar a semifinales. «Llevo meses entrenando para no correr solo una carrera, se hace corto. Si compito bien, puedo hacer un buen papel», apuntó la pupila de Antonio Serrano a la finalización de su carrera en Doha.