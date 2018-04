Marwan, el portero que escapó de la guerra en Siria

Bajo los tres palos, Marwan está feliz. No le quita ojo al balón mientras sus compañeros se preparan para lanzar a portería. «Si veo que me lo tiran, me tengo que tirar, si no, lo cojo con las manos», dice convencido. El meta del equipo de los benjamines del Calasanz corre hacia la pelota, se estira y se tira también. Sobre el campo anexo a Los Pajaritos, este pequeño futbolista está aprendiendo, aunque lo lleva en la sangre. Su padre, Ali, había sido portero hasta que las lesiones en las muñecas le obligaron a parar. Aquello fue ya hace algunos años y a miles de kilómetros de Soria, un lugar al que esta familia de cuatro no quiere volver. No podrían volver.

Marwan tiene ocho años y ha escapado de una guerra. Nació en Siria, de hecho, poco antes de que se iniciara el conflicto. Lo que empezó como un levantamiento pacífico en 2011 contra el presidente Bashar al Asad se convirtió pronto en una brutal guerra civil que ha arrastrado hasta la fecha a potencias regionales e internacionales.

Apoyado sobre el dorso de sus manos agarrando el banquillo, hay momentos en los que parece que Marwan levita. Quiere salir corriendo a entrenar y la entrevista le ha pillado justo al principio. Le gusta el fútbol, y no se le da nada mal. Es uno más en el equipo, uno de los 48 futbolistas nacidos en otro país que cuentan con ficha federativa en Soria. «En el campo todos son iguales», asegura Sergio Sancho, uno de los entrenadores del equipo junto a Patricio Soto y Enrique Martínez.

Su madre, Roula, destaca en un español que está perfeccionando que los niños «son como esponjas». Tanto Marwan como su hermana, Samira, de cinco años, están escolarizados en Soria y hablan correctamente. Él es, de hecho, quien hace en esta ocasión de intérprete a su padre.

La familia llegó a Soria en el verano de 2016. Junto con otros 151 compatriotas aterrizaron en el aeropuerto de Barajas y con personal de Cruz Roja pusieron rumbo a la provincia. «Aquí no hay nadie más», explica el padre. Se le entrecortan las palabras. Las lágrimas empiezan a asomar en una cara que es todo sonrisa, como la de toda la familia. Salir de Siria es duro, pero saber lo que allí queda, también. Conversa en árabe con su hijo y es Marwan quien contesta: «Están todos muertos».

Ali tiene 35 años y llevaba trabajando un lustro como pintor de madera. Pintaba muebles, puertas, ventanas... Allí tenía «mucho trabajo», pero aquí en Soria solo lamenta que la barrera del idioma no le ha permitido acceder a más empleos. Es claro en este sentido: «Yo quiero trabajar para mi familia». Se puede percibir el agradecimiento en cada una de sus palabras, ahí no existe esa barrera. Siente que han sido recibidos con los brazos abiertos, pero no quiere depender de las ayudas y aspira a labrarse un futuro para poder aprovechar la oportunidad que su familia ha tenido en esta tierra.

Llevan un año y medio en Soria y Marwan lleva entrenando desde esta temporada con el Calasanz. El club, en el que juegan 13 niños más nacidos fuera de España, ha puesto las facilidades a su alcance y él está «muy contento», que es al final de lo que se trata a estas edades. Eso sí, van primeros y eso mola.

Según los datos de la ONU y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, cerca de medio millón de personas habrían muerto en estos siete años de guerra, los desplazados se cuentan también por millones y son cinco los refugiados.

Roula tiene 30 años, es maestra de infantil y juntos vivían en Harasta, uno de los barrios de Damasco ahora asolado por la guerra. De allí consiguieron salir en coche hasta Líbano. Su viaje comenzó hace cinco años, cuando la pequeña de la familia tenía apenas tres meses y el Marwan, que ahora se prepara para salir de nuevo al campo, no superaba los tres años.

Los padres, abuelos y hermanos de la familia permanecen en Siria, donde los bombardeos contra población civil y entre militares no cesan, también en Dubai y una hermana de Ali está en Líbano. De allí es de donde partió el avión que en unas cinco horas y media trajo a estas familias refugiadas hasta España, el tercero de tres grupos de solicitantes de asilo que acogió el Gobierno. La situación es cada vez peor. Salir de Siria no es fácil y si consiguen escapar del conflicto, el camino es largo. «En Siria, hace siete años que hay guerra y allí no puedes vivir. En los pueblos es peor y las personas siempre se están moviendo. Quieres salir fuera y hay mucho problema. Cuando sales fuera de Siria no tienes pasaporte, solo puedes ir a Líbano, porque allí puedes venir con tarjeta», relata Roula. Ellos tuvieron suerte, porque la situación en el país vecino tampoco es fácil. «Abren puerta, entran y te llevan a cárcel y de ahí a Siria otra vez». Ali lo sabe bien. Para conseguir papeles hace falta dinero y sin ellos la huida se hace todavía más complicada.

En Soria, mientras Marwan sueña con convertirse en un nuevo Suárez, aunque no sea portero, su familia lucha por salir adelante. Viven en uno de los pisos de los que dispone Cruz Roja. No quieren volver y no saben si volverán a ver a sus seres queridos. La realidad del conflicto sirio también es que una familia esté a apenas cinco horas de distancia –como el viaje en avión– y que no pueda reunirse. Los pequeños siguen con sus estudios y Ali y Roula intentan encontrar un trabajo para sacar adelante a la familia. Lo mejor es lo que viene, en su caso una nueva vida, un bebé que nacerá solo un poco más soriano que sus antecesores. El futuro está ahora en sus manos.