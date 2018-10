Más de un mes KO

Malas noticias le dieron ayer en Zaragoza a Unai Medina ya que estará más de un mes en el dique seco después de que las pruebas a las que fue sometido confirmasen que sufre una importante rotura de fibras en el bíceps femoral. El C.D. Numancia se queda cojo en el lateral derecho de la defensa y las opciones que tiene Aritz López Garai para las próximas semanas son la del reconvertido Nacho y la de Markel Etxeberria.

Unai Medina se lesionaba al cuarto de hora del encuentro del pasado sábado ante el Real Zaragoza y desde un principio los servicios médicos del club vieron que se trataba de una rotura fibrilar. La dura era saber el tamaño de la misma y ayer quedaba desvelada en la capital maña. Era el jefe de los servicios médicos del club, Ignacio Arche, el que daba un periodo de recuperación entre las cuatro y las seis semanas. Así, al vasco no se le verá por los terrenos de juegos hasta mediados o finales de noviembre.

Además del encuentro de este fin de semana ante Las Palmas, Unai Medina se perderá los enfrentamientos ante Málaga, Tenerife, Granada, Rayo Majadahonda y Mallorca. Si se cumplieran los mejores plazos podría estar sobre el césped ante el Mallorca. Si se alargan los mismos no se volvería a enfundar la elástica rojilla hasta el choque contra el Deportivo de la Coruña.

El defensa de Basauri no está teniendo nada de fortuna con las lesiones en lo que va de temporada, aunque los contratiempos vienen de lejos ya que Unai Medina no podía finalizar la pasada campaña debido a otra rotura, esta vez en el gemelo. El defensor no podía iniciar la Liga y cuando volvió a jugar recaía en la lesión y se perdía varios partidos. Ahora la rotura es en uno de los músculos del isquiotibial.

Sin Unai Medina, a tenor de las preferencias del técnico, la solución será Nacho. El canterano ya fue la elección de López Garai el pasado sábado y todo apunta que seguirá confiando en él para visitar a Las Palmas. Nacho cuajaba un buen partido ante el Zaragoza y, a pesar de no ser su posición natural, ha asumido muy bien el rol defensivo. La otra opción es la de Markel Etxeberria pero López Garai no está contando con él después de que comenzase como titular la temporada. En las últimas jornadas, Markel no ha formado ni tan siquiera de la convocatoria.

Por otro lado, Oyarzun sólo tiene una sobrecarga en el gemelo interno y, según el doctor Arche, no está descartado para formar parte de la lista de convocados del Numancia que el viernes se desplace hasta la capital grancanaria. Oyarzun también se tuvo que retirar lesionado ante el Zaragoza para saltar al terreno de juego Borja Viguera. Si Oyarzun no está al cien por cien para el sábado su sustituto natural sería Marc Mateu, que en las últimas semanas también ha estado renqueante por lesión.