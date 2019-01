Unai Medina es una de las voces autorizadas de este C.D. Numancia para hablar sobre la situación por la que atraviesa el equipo después de la derrota ante el Oviedo y que ha dejado a los sorianos a sólo dos puntos de la zona de descenso. El defensa habla claro y no esconde que durante todo el curso están cometiendo los mismos errores, aunque tiene la convicción de que hay calidad suficiente para escalar posiciones y aliviar las urgencias clasificatorias. La clave de todo es «estar más unidos que nunca».

El de Basauri se refería a la derrota del pasado lunes ante el Oviedo e indicaba que «fue un palo duro». Unai añadía que «no merecimos ese resultado porque hicimos cosas para ganar». El Numancia hizo cosas positivas y otras no tanto y que a la postre le costaron los tres puntos ante los asturianos. «Llevamos cometiendo los mismos errores durante la temporada, unos errores que nos están condenando», señalaba.

El traspié ante los ovetenses fue un auténtico mazazo para la plantilla numantina, aunque no queda otra que levantarse y pensar en el futuro más inmediato. «Tenemos que estar más unidos que nunca», destacaba el futbolista vasco. El rojillo sabe que «tenemos que mejorar mucho», aunque ve aptitudes más que suficientes en el grupo para enderezar el rumbo y navegar en puestos más tranquilos en la tabla. «El grupo está convencido de que vamos a salir de ahí. Tenemos una buena plantilla y no me cabe ninguna duda de que saldremos adelante e iremos hacia arriba en la clasificación».

El Numancia fue víctima de sus propios errores a la hora de encajar la cuarta derrota en Los Pajaritos en lo que va de curso. «Con el empate a 1-1 yo ya pensé que íbamos a remontar y luego con la igualada a dos goles el partido estaba para el 3-2. Nadie pensaba que el Oviedo se iba a llevar el triunfo, pero así es el fútbol». explicaba Unai Medina.

El lateral diestro, que es indiscutible para López Garai para formar en la línea defensiva, apuntaba directamente a las acciones de estrategia defensiva como uno de los grandes debes de este Numancia en la presente campaña. «No estamos defendiendo bien los saques de esquina y el balón parado nos está condenando durante todo el ejercicio», afirmaba.

Sendos saques de esquina tumbaban al Numancia contra un Oviedo que se llevó demasiado premio de Los Pajaritos. Primero Carlos Hernández remataba a placer en el momentáneo 1-2 y después Bolaño hacía el definitivo 2-3 en otro córner mal defendido por la defensa numantina. La estrategia es una de las asignaturas pendientes de un Numancia que necesita ganar.

El Numancia necesita ganar para poner fin a una racha de cuatro jornadas sin hacerlo y visitará el sábado al Reus con el objetivo de cambiar la dinámica de resultados. El Reus está en una situación muy delicada en el apartado institucional, pero deportivamente ya avisó en Málaga de lo que es capaz al ganar y golear a uno de los candidatos al ascenso de categoría «El 0-3 del Reus en La Rosaleda nos ha venido bien para no fiarnos del rival», aseguraba Unai Medina. Sobre la situación de sus compañeros en las filas de la entidad tarraconense, el vizcaíno comentaba que «ojalá mejoren, pero nosotros tenemos que olvidarnos de ello y viajar con la única meta de ganarles». Los tres puntos en Reus tendrían un efecto de bálsamo para un Numancia que en lo que va de temporada no conoce la victoria a domicilio. «Tenemos que conseguir la primera victoria fuera porque de lo contrario nos meteríamos en un lío. A Reus no queda otra que ir a por todas, a por los tres puntos».

Ripa, baja un mes

Adrián Ripa no se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros debido a unas molestias físicas que han desvelado que el jugador sufre una rotura muscular en el recto anterior de su pierna. El capitán numantino estará alrededor de un mes de baja y se perderá los próximos partidos ante Reus, Córdoba, Elche y Lugo. Ripa jugó de titular ante el Oviedo el pasado lunes y en el descanso tuvo que ser sustituido por Mateu. Un nuevo contratiempo para el aragonés con las lesiones, que no le están permitiendo tener continuidad en el equipo.

La otra ausencia en la sesión de ayer fue la de Atienza al tener permiso del club. El central entrenará hoy con el resto del equipo para continuar preparando el choque en Reus. Atienza y el entrenador López Garai afrontarán el sábado un partido especial ya que la temporada pasada defendieron los intereses de la escuadra tarraconense.

Empate y derrota en Reus

El Numancia ha visitado en dos ocasiones el terreno de juego del Reus y en ninguna pudo conseguir la victoria. A la tercera visita tiene que ser la vencida. Hace dos campañas, el marcador fue de empate a un gol. Se adelantaba el Numancia en los primeros minutos de la segunda parte con un gol de Unai Medina y empataba el Reus con un tanto de Ricardo Vaz. La temporada pasada, con López Garai y Atienza en las filas catalanas, ganaba el Reus con un tanto de Mayor en la recta final de la primera parte. El conjunto soriano ha disputado un total de diez encuentros como visitante en lo que va de curso y su balance de puntos se resume en seis empates. El Numancia no ha ganado a domicilio en lo que va de temporada y su mala racha como foráneo se prolonga desde el pasado mes de abril cuando en Alcorcón lograba su última victoria lejos del campo de Los Pajaritos.