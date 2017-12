El abonado del CDNumancia respondió ayer de manera masiva a la llamada del club para la retirada de la entrada de su localidad para la cita del próximo 4 de enero cuando el Real Madrid visite Los Pajaritos y juegue ante el equipo soriano el partido de ida de la eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey. Desde primera hora de la mañana, una fila de aficionados comenzó a formarse prolongándose hasta la cercanía de la puerta de maratón del estadio de Los Pajaritos. El goteo fue constante a lo largo de toda la jornada. Los abonados del club pudieron retirar una entrada, la correspondiente a su localidad, al precio acordado para ellos y otra más a precio de no abonado, más cara. Durante los próximos días, hasta el 29 de diciembre, los abonados podrán adquirir la entrada de su localidad y una más. A partir del 30 de diciembre, el club se reserva el derecho a liberar el asiento del abonado que no haya comprado su localidad para el partido del 4 de enero. En caso de quedar asientos libres, la venta de localidades para no abonados comenzará el martes 2 de enero en las taquillas de Los Pajaritos en el horario de 9.00 a 20.00 horas ininterrumpidamente, al igual que durante estos días.

La visita del Real Madrid en el primer partido de 2017 ha suscitado el interés de los aficionados numantinos. El club merengue no visita Soria desde enero de 2009 cuando venció en el campeonato de liga por 0-2 con goles de Robben y Raúl en la última comparecencia del Numancia en Primera división. Era la cuarta ocasión en la que visitaba Los Pajaritos, las anteriores fueron una en noviembre de 2000 y otras dos veces más también en enero, en 2000 y 2005. El balance es de una victoria numantina, un empate y dos derrotas para los rojillos.

El lógico interés de los aficionados numantinos despertado por la visita del equipo campeón continental y mundial choca con la escasa respuesta en Los Pajaritos de los espectadores cada dos semanas. Alo largo de 2017, el número de aficionados ha oscilado siempre en una cifra sobre los 3.000 espectadores como media. Con una masa social de 4.300 abonados, la cifra de habituales pocas veces supera ese número. Este año solo lo ha conseguido en la visita del UCAMMurcia al final del pasado curso cuando se registró una asistencia de 4.503 espectadores. En la presente campaña con el Numancia clasificado en puestos de promoción de ascenso, la asistencia ha estado por debajo de los 3.000 espectadores en ocho de los diez partidos de Liga. La mejor entrada se registró con la visita del Barcelona B cuando alcanzó los 3.203 aficionados en las gradas del coliseo numantino. El otro partido con una asistencia de más de tres millares de espectadores se contabilizó con la visita del Nástic. En el ejercicio precedente, en la primera parte del año 2017, se registraron seis partidos con más de 3.000 asistentes y cinco por debajo de ese número.

A buen seguro que todas estas cifras quedarán minimizadas cuando llegue el partido del próximo 4 de enero. El aforo de Los Pajaritos es de 8.727 espectadores con lo que el club soriano podría alcanzar una asistencia récord de los últimos años con la visita de equipos que arrastraron a sus aficionados a Soria como el Sporting de Gijón, Alavés o el Deportivo de La Coruña, entre otros.

Fidelidad

El Numancia ocupa un lugar entre los más destacados del presente campeonato de Segunda división y el número de asistentes al camp ode Los Pajaritos no se ha visto alterado por un repunte en sus gradas. La cifra de asistencia se mueve por los 3.000 espectadores, los mismos de siempre, los que sostienen al club soriano. Durante las últimas campañas ha descendido progresivamente la asistencia al campo numantino, pero esa masa fiel se ha mantenido, al igual que el de los abonados, algo más de 4.000 en los últimos ejercicios.