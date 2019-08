Matalebreras cumple con su cita del Cross Popular

Con la organización del Ayuntamiento de Matalebreras, la octava edición del Cross Popular comienza hoy a partir de las 12.00 horas desde el frontón municipal. Prueba inscrita en el Calendario Autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León. La participación está abierta tanto a los atletas federados como los que no tienen licencia. Las inscripciones se pueden formalizar de manera gratuita hasta 30 minutos antes del inicio de la competición. Las categorías fijadas por la organización y sus recorridos dividen la mañana de atletismo a cinco carreras. La primera, alevín masculino y femenino (años 2008-09), que deberán completar una distancia de 400 metros. La segunda, junior femenino con 2.400 metros de recorrido. En esta categoría se engloba las categorías de infantil (2006-07), cadete (2004-05), juvenil (2002-03) y junior (2000-01), con clasificación individual para cada categoría. La tercera, junior masculino con una distancia a completar de 3.200 metros: infantil (2006-07), cadete (2004-05), juvenil (2002-03) y junior (2000-01), con clasificación individual para cada categoría. La cuarta, senior femenina, 4.800 metros, en la que se enmarcan las categorías sernior (1999 a 34 años), veterana A (35 años a 44), veterano B (45 años a 54) y veterano C (más de 55 años) con clasificación individual para cada una de las categorías. La quinta, senior masculino, 6.400 metros con las categorías senior (1999 a 34 años), veterana A (35 años a 44), veterano B (45 años a 54) y veterano C (más de 55 años) con clasificación individual para cada una de las categorías. En el apartado de trofeos, se entregará al primer clasificado de cada una de las cinco carreras a disputar, así como al primer clasificado local de cada carrera. Los premios en metálico serán repartidos en las carreras senior masculino y femenino con una dotación de 100 euros para el primero, 60 para el segundo y 40 para el tercero. En la clasificación por categorías se premiará en especie a los tres primeros: queso, lomo y chorizo o salchichón.