Las mayores del CSB ya son un equipo

Ya son un equipo. El CSB sénior femenino, que no pudo consolidarse a comienzos de esta campaña a pesar de los esfuerzos de la entidad soriana, es una realidad. Aunque por el momento no concurra en la competición oficial. Desde el pabellón Eusebio Millán, un grupo de once jugadoras está llamado a convertirse en el único de sus características en toda la provincia. «Al principio de la temporada no teníamos jugadoras porque era un proyecto nuevo y teníamos el problema de que el baloncesto femenino en Soria lleva muchos años desaparecido a nivel de categoría senior. Lo que hemos hecho es promocionarlo y sobre todo desde la universidad se han animado más chicas», explica Cristina Lázaro, la mujer que está al frente de este equipo.

Durante el verano, el Club Soria Baloncesto estuvo moviendo sus hilos para recuperar dos emblemas del baloncesto soriano: dos equipos sénior de los que no había rastro entonces. Conjuntos que han de servir de referencia para la base. Consiguieron recuperar el baloncesto sénior masculino federado después de una década sin existir, pero no pudieron tomar el relevo del Baloncesto Soria Femenino que tantos éxitos dio a la provincia hasta que se disolvió hace un par de temporadas.

No obstante, el curso ha avanzado y aunque no pudieron completar una plantilla con garantías entonces, ya cuentan con once jugadoras con las que llegado el caso, podrán lanzarse a la competición. «La idea es que el año que viene salga un equipo sénior femenino de baloncesto, ya sea ayudándonos de la universidad, de la gente que venga de fuera, y de las júnior que quieran subir y continuar en Soria viviendo y jugando», apunta Lázaro.

Tienen entre 17 y 23 años, cuentan con experiencia en la disciplina y proceden de Soria, la mayoría, pero también de Cádiz, Logroño y Pamplona. Entrenan dos veces por semana y hace dos fines de semana jugaron su primer partido, un amistoso en Logroño ante el CB San Ignacio en el que las sorianas cayeron peleando por 72-55. Su rival, de hecho, no pudo romper el partido hasta la segunda mitad, pero se sobrepusieron al arreón final soriano al principio del último cuarto. «Compitieron», afirma la entrenadora, que sabe de la valía de sus jugadoras aunque también es consciente de que el salto a la liga federada no será sencillo. «El nivel en Castilla y León a nivel femenino es muy alto porque es la única liga femenina que no es profesional en la Región y hay ciudades, como Salamanca y Palencia, que cuentan con proyectos deportivos ya consolidados, desarrollados y con apoyo económico, que tienen capacidad de fichar». Una situación que no se corresponde con la soriana. «Son cosas que nosotros no podemos hacer, no tenemos la economía para poder traer a una jugadora que nos dé ese salto competitivo para poder luchar por puestos altos en la clasificación», explica Lázaro, que cuenta como ayudante con Jaime Molina.

Hasta este año, en Soria solo existían equipos federados hasta la categoría júnior. Una realidad que afecta al baloncesto, pero que tienen su implicación en otras disciplinas. «Es muy difícil que haya chicas que lleguen a esa edad jugando y más todavía que se queden en Soria y no se vayan a estudiar fuera», indica Lázaro en cuento al tema que le ocupa. En verano había un grupo de júnior que hacían el cambio y estaban decididas a luchar por sacar a delante el equipo, pero no fueron suficientes. Hasta ahora. «El mínimo son 10 jugadoras y el equipo estaría perfecto con 12», apunta la entrenadora. Siguen buscando compañeras mientras continúan con su preparación para un debut que quieren celebrar con el comienzo de la siguiente temporada.