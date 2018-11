Mbappé asegura que paga todos sus impuestos... y en Francia

La joven estrella del París Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé asegura que es él quien paga los impuestos que la corresponden por todos sus ingresos, no su club como lo afirman algunos medios, y que todos los abona en Francia. "Quiero precisar que pago todos mis impuestos en Francia, por todos mis ingresos", ha explicado Mbappé en una entrevista emitida este viernes por la emisora 'France Info', en relación con lo publicado por 'Médiapart' en el marco de la investigación de 'Football Leaks' sobre las supuestas condiciones que fijó para su fichaje por el PSG en el verano del 2017.

Afirma que "es totalmente falso" que exigiera que el equipo le pagara 10 millones de euros para abonar los impuestos que le corresponderían. "Para mí -ha añadido- lo importante era ver en qué club podía dar lo mejor y continuar mi progresión. Elegí el París Saint Germain de forma natural".

INTERÉS MADRIDISTA

Una vez que se decantó por el conjunto de la capital francesa, hubo negociaciones pero todo lo que hizo cumplía las reglas, añade el delantero de 19 años. Mbappé, que hasta el verano del 2017 jugaba en el Mónaco, fue comprado por el PSG -y no por el Real Madrid, que también lo había intentado-, mediante una operación financiera que incluía un préstamo gratuito el primer año con una opción obligatoria de pagar 145 millones el siguiente y otros 35 más si se prolongaba su contrato.

En un primer momento, se pensó que el escalonamiento del pago perseguía que el PSG no infringiera las reglas del juego limpio financiero de la UEFA, tras haber desembolsado ese mismo año 222 millones por el brasileño Neymar. Sin embargo, según 'Football Leaks', en realidad ese montaje sirvió para evitar el pago de un impuesto en Francia.

Preguntado sobre las revelaciones también de 'Football Leaks' de que el PSG utilizó criterios étnicos para fichar promesas para su centro de formación, Mbappé no quiso pronunciarse para "no decir tonterías" porque no estaba al corriente.