«Me gusta lo que veo»

Casi sin tiempo para valorar el empate del miércoles en Riazor, Luis Carrión y los suyos ya están pensando de lleno en el partido de mañana ante el Elche en Los Pajaritos. En su comparecencia de prensa, el entrenador del C.D. Numancia analizaba la actualidad del equipo y daba a conocer cuál es su perspectiva de este arranque liguero después de completadas las primeras seis jornadas. Contundente al asegurar que «soy feliz. Me gusta los que voy viendo».

El Numancia es noveno en la tabla con ocho puntos y las sensaciones que está dejando son buenas. Sensaciones positivas que ratificaba en La Coruña con una primera parte sobresaliente y que tratará de repetir ante los ilicitanos. Ante el Elche, Carrión comentaba que «va a ser un partido complicado. Nosotros estamos bien pero tenemos que seguir así».

El barcelonés fue preguntado por lo que más le está gustando de los suyos en estos primeros compares de la temporada y apuntaba al carácter del equipo como la nota más satisfactoria. «Lo que más me está gustando es el alma del equipo», afirmaba. Carrión apuntaba a la reacción de Riazor cuando todo estaba perdido con el 3-1 y explicaba que es importante «acabar los partidos en el campo del rival». También fue sondeado por lo que menos les gusta del conjunto e indicaba que «en momentos puntuales deberíamos tener más personalidad».

El preparador rojillo se detuvo en el choque ante el Deportivo y repetía, como lo hizo en la rueda de prensa de Riazor, que «con el final del partido no acabé contento. Todo lo que pasó en el partido fue provocado por nosotros. Hicimos méritos para sumar los tres puntos». Carrión se refería al bajón de la segunda parte y comentaba que «no nos caímos tanto».

La estrategia fue clave para que el Deportivo se metiera en el partido y mañana llega un Elche que también tiene en el balón parado un gran potencial. «Por muy buenos lanzadores que tenga no va a tener a Aketxe que es el mejor», reconocía el técnico. ¿Cómo defender mejor estas acciones? Carrión explicaba que su equipo no tiene una gran estatura y por ello está trabajando en «ser más valientes en la presión alta».

Sobre el Elche, que el jueves empataba a uno en el Martínez Valero ante el Tenerife, el catalán señalaba que «vendrá con la intención de ganar y de sumar los tres puntos. Pero nosotros tenemos que tener más ambición que ellos. Se le tiene que tener respeto pero se les puede ganar».

A la hora de referirse a los puntos fuertes de los ilicitanos, Carrión afirmaba que «tiene gente arriba interesante». El míster numantino destacó a un delantero como Yacine Qasmi al que conoce a la perfección ya que la temporada pasada lo tuvo a sus órdenes en las filas del Melilla. El atacante franco-marroquí fue precisamente el goleador del Elche en el empate ante los tinerfeños. «Pero el rival también tiene puntos débiles», sin llegar a concretar.

En las filas ilicitanas, a través de las palabras de Pacheta, hay indignación por la actuación del VAR ante el Tenerife al no señalar un claro penalti por manos en el área canaria. Carrión no entró a valorar las decisiones tomadas con el videoarbitraje y sí comentó que «me está gustando porque no hay tanto parón».

El Numancia regresa a Los Pajaritos, un escenario en el que ha ganado los dos últimos partidos jugados. Sobre el apoyo de la grada, el míster aseguró que «ante el Huesca me gustó el buen ambiente que hubo». Carrión es de los que piensa que es el equipo el que tiene que encandilar a los aficionados y aseguraba que para ello lo esencial es «dejarnos todo en el terreno de juego».

Los nombres también se detuvo en nombres propios y uno de los primeros que apareció en la sala de prensa fue el de Moha, que sin lugar a dudas es la revelación de la temporada. «Está trabajando bien pero no se puede relajar». En los cuatro últimos encuentros ha sido titular y ante el Elche tendrá continuidad en el once ya que ha dejado atrás el golpe que sufrió el miércoles en Riazor.

De Escassi confirmó que seguirá jugando de central y de Zlatanovic, asistente en el segundo gol rojillo en La Coruña, comentó que «estoy contento con él». También apareció el nombre de Guillermo, un futbolista que fue titular en las dos primeras jornada de competición pero que ha quedado relegado al banquillo e incluso en Riazor no disfrutó de minutos. «Es un chaval de diez y está trabajando muy bien en los entrenamientos con el claro objetivo de poder recuperar su puesto en la punta del ataque».