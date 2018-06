Jagoba Arrasate no continuará como entrenador del C.D. Numancia la próxima temporada. Así lo anunciaron ayer tanto el presidente rojillo, Francisco Rubio, como el propio técnico en una rueda de prensa que tuvo lugar en Los Pajaritos. Atrás quedan tres campañas en las que el de Berriatua ha sido el máximo exponente del banquillo numantino. «Me voy siendo mejor entrenador», aseguraba. También dejaba las puertas abiertas de cara al futuro al afirmar que «no descarto volver».

La comparecencia ante los medios de comunicación comenzó con la intervención de Francisco Rubio y fue el presidente el que informaba que «Jagoba no seguirá». Rubio, que en su alocución recordó la figura de José Andrés Diago como técnico numantino en dos etapas diferentes, sólo tuvo palabras de agradecimiento hacia Arrasate «como persona y como entrenador». El máximo dirigente añadía que «ha cumplido en exceso en las tres temporadas que ha estado con nosotros. Tanto a él como a su familia les deseo lo mejor en el futuro».

La sala de prensa del campo de Los Pajaritos estaba más concurrida que otras veces con la presencia de varios directivos del club como Eduardo Rubio, Víctor Martín o Felipe Parra, así como la de César Palacios como director deportivo o las de los integrantes del cuerpo técnico que han trabajado codo con codo con el ya ex numantino en los últimos años.

Rubio continuó refiriéndose a la figura del vasco y al poso que ha dejado en esta etapa en la entidad. «Jagoba es ya un soriano más y un numantino más. Estamos orgullosos y agradecidos». El presidente echaba la mirada atrás y resumía la temporada que finalizaba para el Numancia el pasado sábado en Valladolid. «Ha sido una campaña brillante y sobresaliente», indicaba. Y es que el Numancia de Arrasate luchaba por el ascenso hasta el último partido del play off y completaba una gran andadura en la Copa del Rey teniendo como broche de oro el doble compromiso ante el Real Madrid.

Por último, Rubio lanzaba un guante al entrenador vizcaíno al transmitirle que «vayas donde vayas está será tu casa».

Después tomaba la palabra Arrasate para devolver los elogios al presidente y recordar los momentos más complicados del curso pasado cuando el equipo peleaba por no bajar. «Me demostraste tus valores. Tu decisión de renovarme me llenó mucho, una decisión que no es habitual en el fútbol». El míster también se acordaba de Palacios y le decía que «ha sido una gozada trabajar estos tres años contigo».

El vasco no se quiso olvidar de nadie con los que ha trabajado en estos tres años en los que «mi familia y yo hemos sido felices». Arrasate también resaltó a su cuerpo técnico. «Alkiza y yo llegamos sin conocer a nadie y nos encontramos con gente muy capaz y con unos valores increíbles». De la afición rojilla y de «un grupo buenísimo» de jugadores también se acordaba en su intervención.

Arrasate, que tomaba la decisión de no seguir tras el partido en Valladolid, se refería a su futuro y señalaba que «no tengo nada» e incluso apuntaba que no vería con malos ojos tener un año sabático. Su destino es una incógnita, aunque en las últimas horas ha ganado fuerza la opción de Osasuna, aunque el míster recalcaba que «no he negociado con nadie». La etapa de Arrasate ya es historia en el Numancia, aunque tanto una parte como la otra dejan las puertas de par en par.

"El equipo necesita ideas nuevas"

Jagoba Arrasate, que reconoció que el cansancio psicológico fue el que inclinaba la balanza para poner fin a su etapa numantina, se refería a su salida e indicaba que «el equipo necesita aire fresco e ideas nuevas». Sobre estos tres años en el club y en la ciudad comentaba que «me llevo el espíritu y un hijo que ha nacido en Soria. Cada vez que escuche el nombre de Numancia y de Soria seguro que me va a salir una sonrisa». A lo largo de estas tres intensas campañas como responsable del banquillo de Los Pajaritos, el de Berriatua hacía balance de lo mejor y de lo peor, de las cosas con las que se queda y lo que quitaría. «Me quedo con todo que he vivido y quitar, pues quitaría el 0-3 del pasado miércoles ante el Valladolid». Arrasate reconocía que vio muy cercano el ascenso a Primera División en unos play off apasionantes. Por último, el técnico afirmaba que después de su etapa en tierras sorianas «he crecido como entrenador. Me voy siendo mejor entrenador. Estos años he sido feliz».

Martí y Abel suenan como futuribles

La secretaría técnica del Numancia, con César Palacios a la cabeza, ya se ha puesto a trabajar para la contratación de un nuevo entrenador para la próxima temporada. Uno de los nombres que podrían estar en la agenda de los numantinos para el siguiente curso es el de Pep Lluis Martí. El balear dirigió la pasada campaña al Tenerife, aunque una mala racha de resultados supusieron su destitución. Martí colgó las botas como jugador en 2015 y su bagaje como técnico se resume a tres temporadas en el conjunto tinerfeñista. Pero en la agenda del Numancia hay más nombres y otro que podría entrar en los planes es el de Abel Resino. Esta semana se dará a conocer el nombre del técnico que tome el relevo de Arrasate en Los Pajaritos. El preparador vasco ha dejado el listón muy alto.