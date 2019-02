Una medalla inédita a la experiencia

Ricardo García (Calatayud, 26 de noviembre de 1955) tiene 63 años, lleva con el arco a cuestas desde los 23 y los últimos 26 en Almazán, donde sigue transmitiendo su pasión por esta disciplina. El último fin de semana de enero consiguió por primera vez una medalla nacional. Un bronce en el Campeonato de España de 3D indoor celebrado en Salamanca.

«Comencé de manera más profesional a partir de 2015. Me lo tomé más en serio y gané algún campeonato de Castilla y León. En los Nacionales me metí en 2016, pero, claro, no es lo mismo y empecé desde abajo». Ha sido sexto, quinto, cuarto en campeonatos de España en diferentes disciplinas… Hasta conseguir el podio.

García es natural de Terrer (Calatayud), pero fue en Barcelona donde conoció la disciplina. «Empecé muy joven, en el 78, cuando me compré mi primer arco». En la ciudad condal aprendió y allí estuvo hasta 1992, cuando por motivos laborales fue trasladado a Almazán. Empleado de banca, aprovechaba las tardes para la disciplina que más le llena. En el tiro con arco, no obstante, ha estado más centrado en compartir su pasión e iniciar de algún modo a quienes se interesaban, que en competir de forma más seria.

Fue hace cosa de tres o cuatro años cuando, por decirlo de alguna manera, se puso las pilas. Ya jubilado, se centró en los entrenamientos y se lanzó a la competición. Hasta siete horas, «más o menos», le pueden salir a la semana. Tirador del club Arcozán de Almazán, tiene también licencia en el Club de Tiro Arco Real de Soria, donde sube a entrenar asiduamente. En la localidad adnamantina, explica, apenas pueden usar el pabellón dos días durante una hora y ese tiempo no es suficiente para mantener un buen nivel, en este caso nacional.

Entre el 26 y el 27 de enero, cerca de 200 arqueros de diferentes Comunidades Autónomas se desplazaron hasta Salamanca, donde se celebraba la tercera edición del Campeonato de España 3D indoor, modalidad bajo techo en la que los deportistas disparan a figuras volumétricas con forma de animales desde distancias desconocidas. Había 22 castellano y leoneses, entre los que se encontraba Ricardo, encuadrado en la prueba de arco desnudo. Es decir, el arco sin ningún tipo de ayuda para la puntería.

«La competición se desarrolló en dos fases. Una por la mañana y otra en turno de tarde. Cuando terminaron vi que me había clasificado segundo», relata. Con ello, y según la normativa vigente, pasó junto al primer clasificado a las semifinales mientras otros 22 arqueros peleaban por superar una fase más. Ya en la lucha por el oro, plata y bronce, el bilbilitano se llevó a Almazán la tercera plaza en forma de una medalla nacional que nunca antes se había colgado al cuello.

Sin antecedentes en su familia, Ricardo García ha conseguido inculcar a sus hijos la disciplina. «Al menos tienen un arco en la mano una vez a la semana», dice. Enamorado del deporte del arco y las flechas, cuenta que al principio tiraba en la modalidad olímpica de arco curvo, pero ya hace unos años cambió al arco desnudo.

Recuerda que cuando llegó a Almazán en el 92, esta era una disciplina que existía, pero menos reglada. «Al principio no nos conocíamos, había poca gente… Practicaba cuándo y dónde podía. Además el clima no acompaña mucho». Hoy las tornas han cambiado y ve cómo la disciplina crece bajo «referentes como Raquel Frías y Álvaro Buberos ». Como estos dos arqueros, él también tiene presentes las citas internacionales, pero apunta pronto que eso «son palabras mayores».

De momento se centrará en las competiciones ligueras, que han comenzado en este mes de febrero, e irá alternando con campeonatos nacionales o regionales. Explica que hay tantos como modalidades –tiro con arco en campo, sala, 3D indoor, al aire libre, bosque…– y eso le mantiene ocupado casi todos los fines de semana al mes. Además, y aunque en este Nacional consiguió el bronce en categoría absoluta, compite en la categoría de veteranos. Como él mismo dice: «No me aburro».