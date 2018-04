La medular se rompe

Las noticias en el entrenamiento de ayer no fueron buenas para el C.D. Numancia ya que se conocía que Pape Diamanka causará baja en Tarrragona por lesión. Esta ausencia se une a la de Íñigo Pérez, que el sábado ante el Lugo veía la quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir un partido de sanción. El centro del campo que ha utilizado con asiduidad Jagoba Arrasate se rompe para visitar al Nástic y es ahora cuando el fondo de armario de la plantilla rojilla cobra especial relevancia.

Con estas dos ausencias notables todas las miradas apuntan a dos hombres que no han tenido excesivo protagonismo en el presente curso liguero como son Pablo Larrea y Grego. El primero sí que está siendo más utilizado por el técnico, aunque casi siempre saliendo desde el banquillo, mientras que el segundo lleva muchas semanas sin contar para el míster y en varias jornadas ha sido uno de los damnificados a la hora de formar la lista de 18 jugadores convocados.

Pablo Larrea y Grego sí que formaron en varios compromisos de la Copa del Rey y su rendimiento fue bueno en la parcela ancha. En Liga es distinto porque para ver a los dos juntos en un once inicial hay que remontarse a mediados de octubre cuando jugaron en el Heliodoro Rodríguez ante el Tenerife. El marcador fue de empate a uno. Ese partido en la isla ha sido el último que ha jugado Grego en la competición liguera y parece que ahora tendrá una buena oportunidad para reivindicarse.

Diamanka acababa el partido ante el Lugo con molestias y el lunes se desplazaba a Zaragoza para hacerse unas pruebas que revelaban una rotura en el aductor que le mantendrá en el dique seco las dos o tres próximas semanas. El senegalés e Íñigo Pérez fueron dos de los destacados en la sala de máquinas del Numancia que se midió al Lugo y sus bajas sin sensibles para visitar a un Nástic de Tarragona que necesita los puntos para poner tierra de por medio con la zona de descenso.

Sin lugar a dudas un importante contratiempo para el cuerpo técnico que capitanea Arrasate. Si el míster mira hacia su plantilla otra de las opciones para paliar estas dos bajas es la de apostar por Alberto Escassi como pivote y desplazarlo del centro de la defensa. El malagueño es un valor seguro en una demarcación un otra, pero las dudas del técnico llegarían al prescindir en la zaga de un jugador que ha dado mucho aplomo al equipo en las últimas jornadas.

Arrasate tendrá que madurar las opciones que tiene para que las bajas de dos de sus piezas más importantes se noten lo menos posible en el Nou Estadi. Diamanka es una pesadilla para los rivales mientras que Íñigo Pérez pone la clase y la calidad en la parcela ancha. Dos contratiempos importantes, aunque el Numancia sabe lo que es puntuar sin ellos dos sobre el césped.

Grego: "Estoy preparado para jugar"

Grego Sierra es, a excepción de Alí AlNemer, el jugador de campo del Numancia con menos minutos en sus piernas en lo que se lleva de temporada y en su botas sólo aparecen 160 minutos en la competición liguera. Debido a la lesión de Diamanka y a la baja por sanción de Íñigo Pérez, el murciano podría tener el sábado en Tarragona de formar en el once inicial rojillo. «Todas las semanas peleo en cada entrenamiento por jugar. Estoy preparado para lo que sea y para lo que decida el míster». Con estas palabras respondía ayer Grego a la ventana que se le abre de volver a vestirse de corto. El centrocampista señalaba que «es complicado ver que no estás entrando en los planes del entrenador, pero anímicamente estoy bien y todos tenemos que sumar en esta ilusionante recta final de la temporada». En lo que se refiere al equipo y a la cuarta posición que ocupa a falta de siete jornadas para el final de la Liga, Grego indicaba que «estamos en una situación privilegiada y con todas las ganas de amarrar el play off, pero tenemos que ir paso a paso y pensar únicamente en el partido de Tarragona». Sobre el rival afirmaba que «es un conjunto que necesita los puntos y no nos pondrá las cosas nada sencillas. Es un rival que es muy pegajoso».