La mejor medicina

El C.D. Numancia cicatrizaba las heridas de Majadahonda al vencer al Granada en un enfrentamiento que tuvo dos partes bien diferentes: una primera plana y aburrida y una segunda en la que se animaron las cosas a base de goles. Con el 2-0 a los pocos minutos de la reanudación se le puso todo de cara a los rojillos, pero este Numancia está abocado al sufrimiento y con el tanto del Granada a un cuarto de hora para el final se acabó pidiendo la hora. Después de dos meses, Los Pajaritos volvía a celebrar una victoria que deja un poso de mucha tranquilidad.

López Garai, pitado en los prolegómenos del choque, apostó por un once en el que hubo dos novedades con respecto a la debacle de Majadahonda con la presencia de Mateu en el lateral izquierdo de la defensa y con Higinio en la línea de ataque. Los demás fueron los mismos que hace siete días naufragaban en el Cerro del Espino en el que ha sido el peor encuentro en lo que va de temporada. Mateu dejaba en el banquillo a los dos lateral específicos como Luis Valcarce y Ripa, llamados a ser titulares con la lesión de Ganea. Higinio, baja la pasada jornada por lesión, entraba en los planes del míster desde el inicio con el objetivo de tener más mordiente en el ataque.

El Numancia, que arrancó la primera parte con una especie de rombo en el centro del campo y renunciando a las bandas, careció de presencia en el área de un Granada que vivió plácidamente durante la primera parte. Fueron unos 45 minutos anodinos en los que unos y otros se perdieron en un juego insulso en la parcela ancha. Los rojillos sólo inquietaron el marco de Rui Silva en la última acción del primer periodo cuando un centro de Markel no encontró rematador ni en Fran Villalba ni en Gus Ledes.

El equipo soriano necesitaba curar las heridas de Majadahonda ante un Granada que en juego tenía el ascenso directo. El partido comenzó con una llegada de los andaluces y con un disparo de Castellano que se marchaba alto. El Numancia respondía con un rombo de Escassi, que vigilaba de cerca a Fede Vico, y con un mal centre de este sobre David Rodríguez. Pasaban los minutos y los rojillos no tenían las ideas claras y no sabía cómo hacerle daño a un rival que inquietaba principalmente por la banda izquierda que ocupaba Vadillo.

Sin embargo fue por la otra banda, por la derecha, cuando llegaba la mejor ocasión del partido con una internada de Fede Vico y a cuyo centro no llegaba por poco Azeez en el área pequeña. Una acción que pudo cambiar la suerte del encuentro y de la que se salvaba el Numancia por los pelos. No se había cumplido la media hora y hasta el descanso el panorama no iba a variar. López Garai había poblado el centro del campo pero su equipo no creaba peligro por las bandas y el Granada no tenía el menor problema para frenar a los locales.

Precisamente una acción por el ala derecha de Markel iba a suponer la única llegada rojilla con intención. Pero tanto Fran Villalba como Gus Ledes, como el resto del equipo, no tenían su tarde. Mucho tenía que mejorar el guión de la tarde para que el Numancia se hiciese con los tres puntos.

Y el guión de la segunda mitad no pudo comenzar mejor para los sorianos ya que en la primera jugada de la reanudación llegaba el 1-0. Saque de esquina ejecutado por Fran Villalba y Atienza, uno de los jugadores más discutidos por la grada, remataba en el segundo palo para estrenar el marcador.

Los primeros minutos de este segundo acto serían propicios para un Numancia que veía como ponía tierra de por medio al anotar David Rodríguez un penalti por manos del visitante Martínez dentro del área. Con todo a favor los sorianos iban a desplegar su mejor juego y un centro de Higinio que no encontró remate podo suponer el tercero de la tarde.

Pero el numantinismo está visto que no puede disfrutar de un partido tranquilo y a falta de un cuarto de hora Antonio Puertas reducía distancias con un testarazo a centro del Fede Vico ante el que no pudo hacer nada Juan Carlos. Las malas experiencias de otras tardes sobrevolaron Los Pajaritos, pero en esta ocasión los tres puntos se quedaron en Soria y el Numancia recupera la tranquilidad perdida en el Cerro del Espino. La peor noticia fue la lesión de Guillermo en lo que parece otro problema muscular.